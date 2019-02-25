【學是學非】最後一集等於停播？　劉穎鏇：我哋一定會返嚟！

《學是學非》暫告一段落，好唔捨得吖。（截圖）

《學是學非》於昨晚（2月24日）播出本季最後一集，相信大家亦是抱著依佈不捨的心情，與節目中一班「是非精」渡過最後的時光。今日《學是學非》的主持「是非精」之一，劉穎鏇（Tiffany）於TVB電視城拍攝新劇《唐人街》，接受《香港01》訪問時，她就表示對節目、工作人員以及一班「是非精」都很不捨。「雖然唔係話冇咗呢個節目，但係有呾長時間見唔到成班是非精，都會掛住。因為相處真係好開心，大家一班姊妹咁，一個禮拜冇見到佢哋都好似好耐冇見。」

劉穎鏇（Tiffany）開始拍攝她的第二套劇集《唐人街》，今次做一名泰妹，大家覺得似唔似？（林迅景攝）

《學是學非》簡直是發掘一垣「是非精」的喜劇細胞。（截圖）

正所謂，「希望在明天」，馮盈盈（FYY）在IG都有提過，《學是學非》只不過是暫別，並不是「真正的最後一集」。Tiffany也說：「之後一定會有！（尋晚）只係季尾最後一集，不過我哋應該會有一段時間break。聽聞都有成6個月以上左右，因為可能幕後有好多工作要籌備，咁多位『是非精』都有自己嘢去做，但係都有啲唔捨得嘅。」

雖然說《學是學非》是資訊性節目，但因為有一班「是非精」，所以節目又更添娛樂性。（截圖）

最後，劉穎鏇（Tiffany）還有一番說話想跟支持《學是學非》的粉絲們說：「我想佢哋唔好失望，因為我哋一定會返嚟，而家暫時可以喺社交平台度留意我哋多啲，都可以知道我哋做緊啲乜嘢，所以唔好冇希望，我哋一定會返嚟，但係要等少少時間。而我哋返翻嚟嘅時候大家一定要睇！」