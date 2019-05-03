【東張西望】主持阮嘉敏狙擊廣場大叔大媽　尖銳追問獲讚勇氣可嘉

自從旺角行人專用區被封殺之後，大媽們攻佔香港其他公眾地方，繼續忘我表演。但這些大媽表演者沒有表演牌照，但接受觀眾打賞，加上嘈音滋擾行人和街坊，涉嫌觸犯法例。TVB資訊節目《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy）追訪大媽大叔表演者，連串尖銳問題令受訪者難以招架，獲網民大讚表現出色。

Mandy 問到大叔口啞啞，毫無招架之力。（影片截圖）

「外表柔弱但對住啲無賴一啲都唔怯」有網民評價Mandy不畏大叔大媽，步步進迫，令對方毫無招架之力，由原本否認收錢表演到自打嘴巴承認收取酬勞。Mandy 一開波就質問一位內地大叔「你哋除咗表演之外，仲有收錢喎」，大叔馬上大耍太極：「你哋邊個見到我哋有收錢呀？我哋唔收錢，我哋老人家玩吓！（從來無收過錢？）係呀，但如果有人畀錢都好正常，（你剛聲稱自己無收錢，但人哋畀錢你，你就有收？）人哋畀我就收㗎喇。」

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Mandy隨後再追問：「你算不算是濫用公眾地方來賺錢？」大叔否認濫用公眾地方賺錢，認為地方是香港政府給香港巿民用來娛樂唱歌，Mandy直指他收錢就不算是玩，大叔不耐煩地說：「係人哋自願畀的，我哋無問人哋拎錢。」Mandy最後一句K.O.對方：「點解你唔選擇唔收呢？」令大叔啞口無言。

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Mandy隨後再戰另一位本地大媽，大媽聲稱自己有申請牌照，但申請了5個月都抽不到籤，Mandy直指對方即是沒有牌照，大媽辯稱只是來玩一下，更一度推開Mandy，不過Mandy 沒有放棄追訪，依然步步進迫，表現可嘉。看來Mandy真係主持界嘅可造之材呀！

大媽一度想推開Mandy。（影片截圖）

Mandy的表現獲網民大讚。（IG圖片）