【友枱VIP】羅家英爆劉兆銘被無綫老人約玩殘：佢嬲到拍檯

家英哥於節目中，講出了不少無綫藝人的心聲。

汪明荃(阿姐)入行至今逾半世紀，與無綫合作48年，台柱地位無人能及，而佢亦多次喺訪問中指自己從未諗過離巢。之不過，羅家英喺ViuTV節目《友枱VIP》中，就話原來阿姐曾經因為感到不被重視而有諗過唔繼約：「因為換晒人，以前同佢合作嘅同事換晒，唔重視Liza喺台嘅地位同埋對公司的貢獻，忽視佢嘅存在，好嬲。佢打俾邵逸夫，對方親自挽留佢。」

節目中，家英哥提到自己幫大台拍劇，但產量不多，當中《阿Sir早晨》更係黎明親自出面邀請佢。「拍得好悶又時間長，所以之後薛家燕搵我拍處境喜劇我都推咗，但當時無諗到拍一套買一層樓呢一點。」言談間，似乎覺得「走寶」。提到一台獨大，家英哥表示曾與高層反映。「我同佢哋講唔可以一早叫我返去等 ，唔好以為咁做係啱，你拍戲都唔會叫啲阿姐阿哥去等幾個鐘啦。」家英哥認為問題除出在「有人唔識寫run-down」之外，最重要係無綫認為自己係大台，藝人一定要聽話。「唔聽話雪你，但我唔怕。」

劉兆銘都曾被「老人約」激到拍檯。（資料圖片）

另外，家英哥又提玩謝唔少甘草演員的「一騷合約」，他表示自己未曾「領教」過，而無綫或者係因為阿姐關係，所以向來待佢不薄。但好友劉兆銘就曾因為續約問題而嬲到拍檯。「佢簽咗完約一出門口就叫佢返轉頭，話『劉生，你已經60歲，呢份約要取消，我哋要簽過另一份約』，咁啱我同劉Sir拍戲，佢嬲到拍檯話唔續約，本身已經準備好要拍《酒是故鄉醇》。」

家英哥早年不時都有參加《獎門人》，贏過架車，亦都羸過廿幾萬洗頭水…

無綫賤招真係無之不盡，家英哥於節目中又提到自己曾經都幾鍾意參加大台綜藝節目，因為獎品十分可觀，而佢最「勁揪」一次，係贏得一部價值十幾萬嘅車。「不過，有次我玩遊戲贏到冠軍，佢哋有好多獎品任我抽一份，我一抽係洗髮水，後來靜雞雞去後面睇，呢份又係洗髮水，嗰份又係洗髮水，擺明裝我，結果有成20幾萬洗頭水，果時我已經係光頭。」

