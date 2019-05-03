【武博】歐錦棠難忘《精武門》與甄子丹真揪：佢叫我唔好留力！

歐錦棠今日（3日）出席武博活動，憶起自己9歲的時候看完《唐山大兄》就買了個沙包回家，跟着哥哥亂打，這是他第一次接觸武術。歐錦棠說：「真正去跟人學就係小學六年班，真正學前一直都係亂咁嚟，冇人教就自己喺坊間買武術叢書返去練，嗰時係傻傻哋練鐵砂掌，功夫用品就買鉛嘅腳套，日日帶住返學亂跑亂踢。屋企嗰陣思想比較守舊就唔畀我去學，然後見到我都撳唔住，怕咗我先畀我去學。」

歐錦棠憶起幼時是哥哥教他武術，後來卻只有他堅持下來。（陳志嵐攝）

歐錦棠自90年代入行起就是有名的習武影星：「好感恩喺我入行嘅時候，香港嘅電視電影仲有好多動作需求，好多導演、監製見到我嘅身手都覺得我幫到手，所以比一般人多咗好多機會。」剛入行要學習的事還有很多：「入行冇幾耐發現自己用搏擊武術唔識留力，好容易傷到自己，因為夾硬要控制自己嘅拳腳、速度，然後有啲覺悟，就特別去學咗拍戲用嘅武術，例如中國新興嘅長拳，雖然動作大啲、花巧啲，但對拍戲嘅美感係好有用。」

歐錦棠在習武後自信增強了不少，還增強了應付困境的能力。（陳志嵐攝）

歐錦棠稱拍攝亞視劇集《英雄之廣東十虎》（1999）十分難忘：「一套掛正頭牌，用一啲好經典、真實存在過嘅人物嚟做故事，每一集幾乎都有大大小小嘅武打場面，雖然係有電視嘅誇大成份，但係基於傳統嘅武術動作；而且裏面基本上90%嘅演員都係識功夫，所以拍起上嚟特別有味道。」但說到拍得最過癮的合作對象，歐錦棠說：「一定係亞視套《精武門》（1995），同甄子丹狂揪嗰一場！因為係真揪！大家都唔留力、冇戴護具！因為我係泰拳手，着冇袖衫、短褲，他就着件笠衫，然後就打，嚟真嘅！佢同我講唔好留力，丹爺叫到唔留咪唔留！」

歐錦棠稱近日有以武打題材的舞台劇將會上演，且今年年中會拍武打電視劇。（陳志嵐攝）