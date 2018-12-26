【武藏全傳．專訪】港產佳作可一未必可再　歐錦棠：局面好難扭轉

由徐天佑、歐錦棠主演的舞台劇《武藏全傳 決戰巖流島》將於1月中、在上環文娛中心上演，兩位主角現時正在密鑼緊鼓地綵排。講起2013年公演的前作《宮本武藏》，歐錦棠接受《香港01》訪問時便指數年前的演出是「前傳」，而今次則會將日本劍豪宮本武藏的人生濃縮，並為其下半生添上注腳：「上次我做武藏，今次我做佐佐木小次郎。（點解會轉咗？）因為好難搵人，小次郎要好有個性，本身諗住繼續做武藏，諗諗下就覺得可以自己做小次郎，再搵人做武藏。」但其實武藏的人選亦不易搵，要演得到起初憤世嫉俗的廢青味，同時又要扮得到中後期得到人生啟示、貫徹自己武道的感覺：「一開始都唔知搵邊個做好，有一日突然諗起徐天佑喺片場同我打招呼個樣，再揭一揭井上雄彥本《浪客行》，就覺得宮本武藏就係佢咁嘅樣，件事好漫畫！」

由徐天佑、歐錦棠主演的舞台劇《武藏全傳 決戰巖流島》將於1月中、在上環文娛中心上演，當中徐天佑飾演日本劍豪宮本武藏，而歐錦棠則飾演他最大敵人──佐佐木小次郎。（舞台劇海報）

到底歐錦棠覺得自己似武藏定小次郎？他坦言好多香港人都是表面是小次郎，心裏面是武藏：「小次郎份人好簡單，佢就係想威、炫耀自己，想揚言立萬，但係佢哋內裏都有顆赤子之心。」

而其實歐錦棠亦有一顆赤子之心，好想為香港的演藝出一分力，希望可以提升整體質素，但奈何好似甚麼都改變不到：「我思考咗好幾年，呢個局面維持咗好耐，而且每況愈下，唔係冇好作品出世，但係點解我哋業界個水準仲係咁，原來好多嘢都係相輔相成，當成個業界都係市場化時，好多嘢都要將貨就價，最後令個水準只得咁樣。」

歐錦棠認為好多香港人都似宮本武藏，心裏面都有一顆赤子之心，即使表面上他看似佐佐木小次郎，喜歡出風頭、揚名立萬。（陳順禎攝）

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好多觀眾都歸咎於演員功力不足，同時盛讚外國水準高幾皮，是香港不夠人學，不夠人教，還是教和學都不夠專業？對此，歐錦棠覺得多方面出了事：「有時候有啲新演員做得唔錯，觀眾、傳媒就會不斷追捧，讚佢做得好好，但係點樣好呢，佢哋又唔講清楚，咁呢種稱讚係可以累死呢個新演員。」他又指有時候新人覺得自己接了一個有所突破的角色，便代表自己有進步亦是有問題：「做完之後，接到廣告、商演就得，但唔會咩叫深層次演技，因為呢度唔需要深層次演技。」

在歐錦棠眼中，香港已經淪為一個做足基本嘢便獲得讚許的地方，一個非常古怪、扭曲的地方：「有觀眾見到個演員話喊就喊就覺得好犀利，但其實呢啲只係基本嘢。香港真係一個唔需要深層次演技，老闆一開始淨係會問有冇打戲，冇打戲冇人睇，我唔係話香港冇高質製作，有，但佢哋好掙扎求存，有啲做到好成績，但唔知仲有冇第二部。好難扭轉呢個局面，你睇睇香港呢個社會，個個人都係想最短時間內得到最大功效，換句話講即係錢，個個都係想最快回本，不會花時間用心做製作。」

「講返《火速救兵IV》，個個都驚為天人咁，幾分鐘一Shot過，我同導演聽到都抹汗，做咩啫，呢啲嘢都好基本，唔係咩大件事。件事係少見嘅，但唔難拍，對我哋製作嚟講，只係排一日拍一日。不過，一般電影、電視製作唔可以Afford到你用兩日時間拍一場三分鐘嘅戲，其實都係時間問題，時間係咩呀，時間就係錢。」（陳順禎攝）

所以，歐錦棠覺得累了，之前更在訪問中承認有移民的想法：「唔係做舞台劇做到攰，係香港整體氣候令我好攰，政治氣候、生活環境等等，呢啲嘢都係窒礙我創作，我仲可以有咩創作突破自己，係呢啲令我覺得攰。」

雖然個心好累，但他仍然是好喜歡這份工作，好想繼續做落去，又好想搵人幫輕自己和太太兼拍檔萬斯敏手：「搵人幫手又牽涉到支出，所以我哋只能用有限人手，唯有身兼多職。點樣維生？維生到，我都有其他嘢做，講衰啲，我做其他嘢都係補貼自己做舞台劇。」

移民英國之後點生活？歐錦棠就話這些是後話：「我成日都講，山窮水盡疑無路，無路處自有天命。我冇需要擔心，我有宗教信仰，我行到每一步都好放心交托，人永遠唔知前路係點，總之就係要行出去。」（陳順禎攝）