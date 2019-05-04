何超蓮預祝28歲生日　好姊妹鄧紫棋被封為「關係最好嘅前男友」

賭王何鴻燊三房千金何超蓮與鄧紫棋 (G.E.M.) 以及李蘊 (Renee) 向來情同姊妹，即使大家已有另一半也絕不會重色輕友，她們一有時間就會約出來聚會。超蓮下星期四就28歲生日，G.E.M.同Renee這兩位好姊妹昨晚就特地為她提早慶祝，Renee更帶同細仔一起出席呢餐生日飯聚。她們還post了短片上IG story同大家開心share。

超蓮下星期四28歲生日。(ig圖片)

超蓮負責拍片影低她們為自己慶生，超蓮影住Renee和BB說：「好感人，特登喺廣州過嚟！」之後鏡頭影向G.E.M，G.E.M.即笑言：「前男友，哈哈哈！」形容自己是超蓮的前男友，因為超蓮早前認愛內地男藝人竇驍，所以她如今已變成前度了。而超蓮就話：「關係最好嘅前男友！」到了唱生日歌時，G.E.M又唱成「Happy birthday 我前女友」，相當搞笑。早前超蓮於微博公開戀情時，G.E.M.也有留言送上祝福，超蓮當時回應她說：「你變前度男友了，哈哈哈哈！」

G.E.M.同Renee一齊唱生日歌賀超蓮。(ig圖片)

以下就係佢哋今次慶生ig story截圖以及ig嘅靚相：