黃嘉樂電台點唱慶祝拍拖兩周年　直認有結婚計劃：求婚不能求其

黃嘉樂與攝影師女友Samantha拍拖兩年以來感情穩定，為了慶祝拍拖周年紀念這個大日子，嘉樂特別為女友準備了驚喜，在鄭子誠的電台節目《音樂情人》中點歌送給女友，令Samantha即刻感動落淚！

黃嘉樂與女友Samantha拍拖兩年感情穩定，兩人經常在IG Post相放閃。（IG圖片）

以靚聲見稱的鄭子誠，在節目中用他的招牌磁性聲線，代嘉樂向女友示愛：「Samantha，不經不覺我哋已經一齊兩年，好多謝你出現喺我生命裏面，我愛你，嘉樂！」一番愛的宣言之後，節目播出鄭伊健的經典情歌《感激我遇見》，真係好冧！Samantha在IG Post相寫道：「讀書嗰時已經聽佢（鄭子誠）嘅節目，而家夜晚有時間都一定聽佢嘅《音樂情人》，好多時喺停車場聽晒先返上樓，我真係好鍾意佢，把聲好好聽，播嘅歌又全部都係我識唱嘅歌，好迷佢！估唔到今晚我哋各自收工出嚟食個快飯，食食下Mr.💛無啦啦開收音機，我秒哭咗啊！」

為了慶祝拍拖兩周年，嘉樂在鄭子誠的電台節目《音樂情人》中點歌送給女友，相當驚喜！（IG圖片）

這次透過大氣電波表達心聲，嘉樂真的相當有心思！他在接受《香港01》訪問時，都有對鄭子誠表示感謝：「係我自己諗嘅Idea，因為我知佢（女朋友）係子誠哥嘅忠實粉絲。咁我咁啱又同子誠哥拍緊同一套劇，咁我就好冒昧咁問佢話可唔可以幫我點歌，佢就一口應承咗，真係好多謝佢。（點解會揀呢首歌？）因為歌詞真的最接近我的心聲。（女朋友第一反應點？）感動到秒哭！」

嘉樂最近拍攝劇集《大醬園》，與鄭子誠在劇中飾演父子。（IG圖片）

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其實這次不是嘉樂第一次為Samantha準備驚喜，他在日常生活中已經有不少浪漫舉動：「我個人覺得真心做乜都會變成浪漫。我仲試過親手整生日蛋糕㗎，佢生日嗰次佢以為個蛋糕係我請槍叫朋友整，後來見我俾條片佢睇，先知係我親手整，嗰次應該最驚喜。」

嘉樂曾親手整生日蛋糕送給女友，相當有心思。（IG圖片）

Samantha都有在IG Post相多謝男友嘉樂：

嘉樂與女友拍拖兩年一直恩愛，Samantha也融入男朋友的圈子，去年兩人齊齊到峇里島參加鄭嘉穎與陳凱琳的婚禮，嘉樂也直認已認定女友是真命天女：「係呀，我都好公開咁講，我好欣賞我女朋友做人真誠，超有愛心同孝順，所以真係要更加努力工作先得。（有無計劃幾時結婚？）當然有，不過頭痛中，求婚不能求其。」不過對於求婚計劃，他就笑指要保密！

嘉樂同Samantha去年齊齊到峇里島參加鄭嘉穎與陳凱琳的婚禮。（IG圖片）

佢哋齊齊見證嘉穎同Grace結婚：

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Samantha身材都好Fit！（IG圖片）

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昨晚（3日）嘉樂在IG上載了一張從背後攬實女友的相，並寫道：「Happy anniversary!妳快樂所以我快樂，I Love you 3000。」相片由窗外影入屋內，在維港的映襯下更有意境，Samantha也有留言：「你女朋友好幸福，有個咁冧豬仔嘅男朋友！」大放閃光彈！身為婚禮攝影師的Samantha曾幫過不少客人在同一角度影靚相，今次可以同男友嘉樂做照片主角，相當難得！

昨晚（3日）兩人再各自在IG Post同一張相，嘉樂攬實女友，非常甜蜜。（IG圖片）

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