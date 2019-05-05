「富察皇后」秦嵐見林青霞即變迷妹　談演戲：我們都演過瓊瑤

「富察皇后」真係好靚！（大會圖片）

在《延禧攻略》中飾演「富察皇后」一角的內地女演員秦嵐昨晚出席卡地亞珠寶展。近日頻頻來港出席活動的她當然有把握機會和朋友相聚：「我約了采兒 (應采兒) 一起見面，我們幾個朋友吃了點東西就回酒店休息。」另外秦嵐前天在微博公開和女神林青霞的合照，兩位凍齡女神的顏值都高到爆燈。唔講唔知，兩位原來分別拍過由瓊瑤小說改編而成的作品：「但其實她 (林青霞) 並沒有看過我演瓊瑤阿姨的戲，所以我就自己推薦了一下。」

秦嵐又大讚林青霞非常美，可惜來不及向她請教保養心得。除了林青霞外，秦嵐也有和關之琳見面，同樣是美魔女級別的兩人又談得是否投契？「我近距離的看到之琳姐，也是覺得她好美，皮膚毛孔超細。」

秦嵐匆匆來港亦把握時間和朋友見面，更見到女神林青霞及關之琳。(陳志嵐攝)

秦嵐覺得香港的氣候比北京舒服，溫潤的天氣也令女孩子皮膚更好。「我前幾天在北京的時候皮膚特別敏感，嗓子也很疼。這幾天來到香港，感覺皮膚沒那麼乾了。」所以她也很希望有多點機會來港工作。母親節臨近，秦嵐也打算送珠寶孝敬母親，被問到想不想自己親手設計珠寶，她回答「這次來不及了！下次如果有機會設計更有心思的就好了。」