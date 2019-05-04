秦嵐等待最好的緣份：我喜歡的類型人家未必喜歡我

在大熱電視劇《延禧攻略》中飾演皇后富察容音的演員秦嵐昨日（3日）出席高級珠寶展，秦嵐稱自己本來就很喜歡珠寶，自己平時也很喜歡收藏祖母綠、藍寶石和紅寶石。剛好她今天配戴了一套紅寶石的珠寶，她說：「這一套的成色非常好，我還沒有那麼好成色的。」 秦嵐以一襲Deep V 紅裙現身，十分性感：「其實我已經改良過了，原本更暴露一點，我又去找了裁縫把它往上縫了縫，比原來的保守了一點。」她又自言比較保守，已經是自己能接受最性感尺度的極限。

秦嵐以一襲紅色DeepV連身裙配以紅寶石珠寶出席活動，她卻直言不習慣太性感，所以不時用手掩著心口。（陳志嵐攝）

日前有消息傳出秦嵐將與高以翔拍攝新電視劇：「五月份會有新戲開機，因為劇組還沒有官宣，所以不讓我們講。」但她透露了自己的角色：「我之前沒有演過這種角色，故事發生在我們的行業。這次演的角色是個很強勢的女人，不太是我從前擅長的類型，希望塑造一個不一樣的我。」

秦嵐稱新電視劇的人物、類型和風格都是之前沒有過的，所以十分吸引她，亦具挑戰性。（陳志嵐攝）

大眾都十分關心秦嵐的感情事，她笑言：「可能是因為年紀大了！」秦嵐稱現時還未有對象，但自己會努力尋找，大家不用太擔心。問到希望未來另一半是什麼樣的，秦嵐說：「這個要看緣份，我喜歡的類型，人家未必會喜歡我，所以我覺得感情的事情要天時地利人和，主要是Timing、不苛求，然後還是希望，已經等了30年了，再靜靜地等一等，也許最好的緣份馬上就會來！」