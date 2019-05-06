【權力遊戲】娜奧美屈絲主演前傳今年開拍　解構千年前七國秘史

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）只剩三集就大結局，雖然最大奸角夜王（The Night King）和他的異鬼大軍已經被打敗，但仍然有不少粉絲對故事充滿疑問。《權》原著小說作者George R. R. Martin昨日（5/5）就在個人網站上宣布，最少有五部後續劇正在籌備中，最早的一套會於今年下旬開拍！

上集精彩回顧：The Night King一秒變刨冰有冇嚇親大家？（Instagram）

該套暫名為《The Long Night》的前傳劇集會在今年開機拍攝，外媒早於去年10月已報道過娜奧美屈絲（Naomi Watts）是其中一名候選演員，她將會飾演一名上流社會的名媛，擁有不為人知的黑暗秘密。娜奧美本人亦在個人社交平台轉載相關報道，證明消息屬實。故事時間線將會定於《權力遊戲》開始前幾千年，所以觀眾不會再看到類似「龍母」Daenerys Targaryen或者其他熟悉的角色。除了這套劇，HBO還有另外兩套作品仍處於寫劇本階段，但暫時未有其他相關細節。

娜奧美屈絲本人親證將會出演《權力遊戲》前傳。（Instagram）

《權》原著小說作者George R. R. Martin都知道粉絲恨到頸都長，所以就放了一個貼士給粉絲破解：「你哋喺等待嘅時候可以去睇下我本書《Fire & Blood》（暫譯 《火與血》）！」言下之意，前傳應該會專注在Westeros這片虛構大陸的歷史上，因為《Fire & Blood》這本書就尤如《權》番外般，記錄了Targaryen養龍人一族由崛起到殞落的歷史，填補了不少《權力遊戲》的漏洞。咁多位忠實劇迷可以留意下喇。

《權力遊戲》番外 "Fire & Blood" 書封。