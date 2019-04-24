【Game of thrones】《權力遊戲》Sansa Stark穿衣反映黑化內心？

自HBO確實《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季的播放日子，旋即成為一眾《got》迷的討論焦點。上星期播出最終季第一集之後，有關《got》的東西更是海量地泛濫於社交媒體之中，可見大家對《got》的熱愛程度。

昨天剛剛播出第二集，大家的焦點離不開Arya的sex scene、Brienne與Jamie以及Tormund的三角戀、又或是Jon Snow終於向龍母講出真正身份等編劇想要大家留意的情節。然而除了上述幾個情節外，不少觀眾亦有留意到Sansa Stark的成長。

Sansa Stark自父親Ned Stark被Lannister家族陷害之後，長時間過著被人虐待的生活，不單身體受創，當初充滿童真的心亦早已不復存在。取而代之的，是警戒力、務實、防備。

《權力遊戲》劇照

為了可以完美地呈現了Sansa的內心，除了靠演員的演技、編劇的故事、以及導演的功架之外，化妝師、服裝師、髮型師亦花盡九牛二虎之力，務求仔細無遺地塑造出Sansa Stark。

早前我們就為大家詳細解說過髮型師如何透過髮型說故事，今次則講講Sansa Stark的衣服。

《權力遊戲》劇照

在第一季中，Sansa Stark仍是那個不喜歡北方的家鄉，只想逃到最繁榮的King's Landing的小女生。如果可以，她想快點與帥氣王子Joffrey Baratheon結婚，從此在King's Landing過著奢華的人生。

為了表達出當時Sansa Stark的心理，服裝設計師故意把Sansa Stark打扮得與Cersei Lannister非常相似：非常女性化的裙裝、V領裙子（Sansa Stark母親裙子的領口屬於高領）、喇叭袖口、極多繡花，全都是King's Landing流行的款式，一點都不「北方」。

《權力遊戲》劇照

+ 5 + 4 + 3

後來，Joffrey Baratheon悔婚，Tyrion Lannister說服Tyrell家族與Sansa Stark聯婚。那時候，Margaery Tyrell家族是聚人的焦點，再加上Sansa Stark很想下嫁Loras Tyrell，因此Sansa在打扮上變得愈來愈接近Highgarden（Tyrell家族的故鄉）的女生：低胸背心裙，顏色方面大多選擇黃色或金色。當時就連Tyrion Lannister的秘密愛人Shae也不禁問Sansa為何打扮愈來愈似Highgarden的人，其實正正反映Sansa Stark的慾望。

《權力遊戲》劇照

《權力遊戲》劇照

Sansa Stark未能成功與Loras Tyrell結婚，反而嫁給Tyrion Lannister，更惹上謀殺Joffrey Baratheon之嫌。Littlefinger帶著Sansa逃離King's Landing，當時Sansa自以為已經領略到世間種種爾虞我詐，快速「黑化」，在the Vale of Arryn，染上一頭黑髮（為了逃難）之餘，亦自製了一條全黑的連身裙。其中，那搶眼的項鍊極具SM意味。迥然不同的穿衣風格反映出Sansa Stark內心已經改變：那個愛情至上的小女孩已經死去，追求權力的Sansa重生。

《權力遊戲》劇照

最終季中的Sansa Stark自信且霸氣十足。她與母親一樣，擁有一頭紅髮；與當初父母一樣，穿著全黑的服飾配一襲皮毛大衣；裙子胸口處更有一個象徵Stark家族的狼圖騰。全新的造型反映Sansa Stark已經蛻變成全新的她。

《權力遊戲》劇照

+ 5 + 4 + 3

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

延伸閱讀：

【Game of thrones】《權力遊戲》角色的髮型 其實都暗藏玄機？

【Game of Thrones】《權力遊戲》第8季新片頭 每秒都洩露天機？

【Game of thrones】5個《權力遊戲》龍母結局揣測：她是人形龍？

【Game of Thrones】幾招學懂《權力遊戲》龍母Daenerys妝容技巧

【Game of Thrones】姊妹輕易割蓆？《權力遊戲》：再不同亦護航