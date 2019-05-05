【小熊維尼】御用配音員涉性侵和虐待動物　聲演角色逾400個

早於1924年已於英國作家艾倫·亞歷山大·米恩（A. A. Milne）兒童文學作品中出場的小熊維尼（Winnie-The-Pooh）於1961年加入迪士尼的大家庭，及後衍生了無數以合家歡動畫和電影，廣受大人小童歡迎，而去年（2018），小熊維尼更拍成真人電影版《維尼與我》（Christopher Robin），全球票房收益高達1.97億美元，叫好叫座。而小熊維尼的專用配音員Jim Cummings自1988年開始就獲聘為維尼配音，不過他近日被前妻狀告他強暴、性騷擾、濫用藥物，甚至是虐待動物。

Jim Cummings已為小熊維尼配音超過30年，其妻曾威脅：「我要讓世人都知道，小熊維尼的配音演員是毆打妻子的人和癮君子。」（網上圖片）

Jim Cummings的罪狀

現時66歲的Jim Cummings於2001年與Stephanie Cummings結婚，並於2011年離婚，據外國媒體報道，二人正因為贍養費和小孩撫養權的問題而爭持不下，Stephanie更指控對方多次在孩子面前說出不當言論、未經她同意強行觸摸她／發生性行為。又指Jim Cummings曾在炎熱的天氣（攝氏38度）底下把家中幼犬困在鐵桶中，又用掃把將牠虐打導致幼犬髖部骨折。但Jim Cummings並沒有否認，更以「獸醫指導的管教方法」來解釋自己的行為，而令幼犬被鐵桶所困是因為「忘記」。其實Jim Cummings除了為維尼配音之後，還聲演了超過400個角色，例如同卡通中的跳跳虎、《獅子王》（1994年）中的刀疤、《泰山》（2002）、《阿拉丁》以及《風中奇緣》等，而他亦有為《維尼與我》中的維尼和跳跳虎配音。

多幅網民改造的暗黑小熊維尼圖片：