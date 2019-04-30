小熊維尼家鄉「百畝森林」失火　消防員：6個足球場面積遭焚毀

《小熊維尼》作家A. A. Milne的故鄉Ashdown Forest（亞士頓森林）日前發生大火，據外國傳媒指出，超過50英畝土地，即約23個大型足球場的面積受到影響，而這個森林正是小熊維尼「百畝森林」（Hundred Acre Wood）的靈感來源。

去年上映的《維尼與我》，帶影迷再次來到「百畝森林」。（劇照）

全球知名的小熊維尼在1925年12月24日首次面世，是英國作家A. A. Milne為其兒子Christopher Robin Milne創作的一隻漫畫熊。翌年10月，《小熊維尼》推出首本故事書，從此成為世界知名的卡通人物之一，並推出了不同影視作品，當中包括去年上映的《維尼與我》（Christopher Robin）。當時A. A. Milne居住在Hartfield的Cotchford Farm附近，其南方就是Ashdown Forest。而這森林正是小熊維尼「百畝森林」的原型。當中大部份《小熊維尼》的故事，都是以這地方為背景。直到今天，仍有不少的粉絲遠道而來，就是為了追尋小熊維尼舊日的足跡，當中最有名當然是Pooh-sticks Bridge。

「百畝森林」的靈感來源Ashdown Forest在英國時間28日晚發生大火。（網上擷圖）

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可是在英國時間28日晚，突然傳來壞消息，指Ashdown Forest發生嚴重大火，據外國傳媒《BBC》指出，大火發生在當地時間晚上9時30分，消防接報後，隨即派出6隊消防隊前往現場，並試圖控制火勢。可是叢林非常乾燥，火勢一發不可收拾，並迅速蔓延，最終造成超過50英畝土地受到影響，逾14英畝土地，即約6個大型足球場的面積遭焚毀。

Ashdown Forest是小熊維尼故鄉「百畝森林」的原型。（網上圖片）

《BBC》引述當地消防發言人表示，「在夜間發生這麼大型的火災屬於不尋常。」他續指出：「雖然該區最近下雨，但森林中的灌木叢非常乾燥，所以火勢蔓延非常迅速。」據了解，目前仍然未有人被捕。其實在兩個月前，即2月26日，Ashdown Forest都曾發生大火。當時Ashdown Forest保護協會發言人指出：「一陣狂風，再加上不合時宜的乾燥條件，就引發了火災，但慶幸當時火勢不大。

不少小熊維尼的故事就是發生在「百畝森林」內。（劇照）