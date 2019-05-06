蕭潤邦江若琳7位數再開分店：呢到就係新開始

蕭潤邦（Oscar）與江若琳（Elaine）的「生煎包」飲食店今天（6日）正式開張，這已是他們第五間的分店，Oscar這次分店選擇在人流最多的旺角地區開張，除了人流多之外有其他的意思：「其實旺角呢個地方對我嚟講有特別意思，咁我自己創業都喺旺角，依家有兩間旺角，轉個灣就係，所以睇下傾嘅租約成唔成功，不過如果加租太勁，呢到就係新開始。」

Oscar有兩間飲食分店在旺角，直言不怕有競爭，因為旺角是人流很多的地方。（梁碧玲攝）

這次投資分店方面Oscar表示是用了7位數字資金：「其實係我第一年開飲食店之後都係要用7位數，要開一間鋪都7位數，所以大家要好珍惜一啲飲食鋪頭，無論大細都好或者家庭式都好，又或者要等食物等得耐都好，我以前未做飲食業之前都會催到佢甩褲，同埋催咗三次都未到，可能真係唔夠人，我哋依家就會明白，有時候會體諒。」

Oscar笑言老婆這次幫了最大的忙就是在身邊幫他打氣。（梁碧玲攝）

而Elaine為了讓老公的飲食生意做得更好，她化身成為客務主任，常常在社交網站上會收納客人的點評，提到最窩心的留言是什麼？Oscar笑言大部份留言也很窩心：「其實我哋結婚或者開新店，到依家都係㗎，客人除左俾好唔好食之外，都會同我哋講由第一間支持我到依家，又講加油，好似陪住我哋長大咁。」