【煉狗術師】陳嘉桓拖狗向Eric Ko偷師　希望改善愛犬行為問題

香港開電視全新一輯的《煉狗術師II》自播映以來深受廣大觀眾支持，超級馴犬師 Eric Ko再次與鄺芷凡(Omi)聯手對狗狗及主人進行地獄式訓練，希望由內至外，更徹底地打救一眾無助的狗狗與主人，節目逢星期日晚上8時30分播映。

為答謝觀眾支持，香港開電視《煉狗術師II》在中環法國五月寵與友週末市集舉行粉絲見面會，與一眾愛狗之人歡聚。節目主持超級馴犬師 Eric Ko與鄺芷凡（Omi）向現場粉絲推介節目之餘，更邀請特別嘉賓陳嘉桓（Rose）一同分享養狗心得。Rose亦不忘籍機向Eric偷師，希望改善愛犬行為問題。此外，Eric及Omi亦邀Rose即席與節目粉絲們拍照簽名留念，更送出限量版特製「煉狗便便袋」予一眾粉絲，以犬會友，渡過充滿愛心的下午。

陳嘉桓出席《煉狗術師2》粉絲見面會，分享養狗心得。

最新一集《煉狗術師II》講述跌落凡間的摩天使的「YULEE 」雖住在深山豪宅，但有著慘痛經歷的牠即使被主人拯救，依然擺脫不到過去，認為只有「狂吠」才能帶給牠絲微安全感。標準型貴婦「阿比」雖然只有五個月大，但巨大身型破爛力驚人，牙力十足，更咬到攝製隊差點「甩褲」！