【金像獎2019】32位司儀行紅地氈　陳嘉桓騷胸周秀娜V到落肚臍

一年一度香港影壇盛事《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》今日於尖沙嘴海旁舉行紅地氈，請來今屆32位新演員擔任司儀以及一眾嘉賓率先跟大家見面，32位司儀，16男16女精心打扮現身！包括余香凝、朱鑑然、吳肇軒、顧定軒、陳漢娜、凌文龍、廖子妤等，好讓大家一次過認識這班影壇新人。

周秀娜極性感出場！（陳順禎 攝）

謝安琪同樣大露背現身！（陳順禎 攝）

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阿Sa表示演員都很需要受到鼓勵！（陳順禎 攝）

而當阿Sa蔡卓妍接受訪問時，她表示：「其實入圍已經等於獲得一個肯定，每次都會令自己更加有勇氣去演好個角色，一個演員好需要得到鼓勵，而且好多原因會令我去接一套戲，例如：想做好個角色、團隊好好玩，今次以《非分熟女》再求入圍最佳女主角，角色看似是《雛妓》的2.0，而且當時拍《雛妓》大家的評語好壞參半，希望下次唔係一個好大突破而有機會發揮的角色。」

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余香凝今日未算好性感，但一樣咁靚。（陳順禎 攝）

今屆焦點女星余香凝提名3個獎項，包括最佳女主角、最佳女配角和最佳原創電影歌曲，她以一身宮廷式長裙現身，心口透視白裙，性感得來又不失可愛，其後她在接受方問時，問到她今次有3個提名好厲害，她自己笑言：「我自己對原創歌曲最有信心，女配心水係紅姐（惠英姐），而女主則是《三夫》的曾美慧孜，不過自己仲係好緊張！」

陳嘉桓中門大開認真性感！（陳順禎 攝）

另外一眾司儀如陳嘉桓、廖子妤、郭奕芯都極大方盛裝出席，大曬好身材！

廖子妤大露背孖住小野盧鎮業行紅地氈（陳順禎 攝）

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