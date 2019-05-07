咸恩靜@T-ara大曬海邊旅行靚相　暑假赴澳門開騷賀出道10周年

咸恩靜去年轉投新東家，事業逐漸上軌道。（網上圖片）

韓國女團T-ara成員咸恩靜2017年離開舊東家MBK公司，於去年轉投UFO Production，目前專注演員工作，除了與宋智孝合作演出電視劇《Lovely Hoirribly》，出席各大公開活動之外，還開設YouTube Channel，向粉絲分享生活和工作日常，工作漸上軌道。最近咸恩靜特意抽空與好友旅行，咸恩靜不止享受與朋友相處時間，還拍下多張靚相，透過Instagram大曬今次旅程開心時光。

咸恩靜早前與好友一同旅行，並向粉絲分享靚相。（網上圖片）

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另一方面，咸恩靜將於今個暑假到訪澳門，出席7月13日假「澳門百老匯」百老匯舞台舉行的《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》。今年適逢咸恩靜以歌手身份出道10周年，她希望在今次粉絲見面會，與港澳粉絲慶祝這個重要日子，所以她大派粉絲福利，恩靜將會和全場觀眾Hi-5擊掌，粉絲更有機會與恩靜拍攝合照，或獲贈親筆簽名海報。門票於5月21日起於 AEG PROMOTION 優先發售