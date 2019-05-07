余思霆與朱敏瀚被踢爆同居　仲同未來奶奶去日本旅行

余思霆樣靚身材正，原來已經名花有主。(ig圖片)

現年25歲的2017年中華小姐冠軍余思霆，自從去年6月與組合天堂鳥成員Tyrese分手，結束三年情之後，即傳出原來她當時捲入了五角戀關係，有傳她暗撻同樣是無綫藝人，現年的朱敏瀚 (Brian)，甚至有指Brian是介入她和Tyrese之間的第三者，不過思霆就否認了。直至去年底，思霆和Brian再度傳出戀情兼被指已同居，但兩人均異口同聲否認。思霆還表示不明為何會這樣傳，她說：「情人節無一齊，同居更加冇可能。」

Brian (左二) 同思霆 (左三) 於TVB嘅《好日子》合作。(IG圖片)

日前 (5月2日) 思霆與Brian就被目睹孖住現身日本東京，兩人一同乘坐機場巴士抵達成田機場，乘夜機返港。兩人明顯是拍拖外遊歸來，前後腳在香港機場出閘，隨行還有一位中年女士，估計是Brian的媽媽，能夠三人行齊齊去旅遊，看來感情非常之好。他們又在機場內享用晚餐加宵夜，縱然有Brian媽媽在旁，但仍無阻思霆和Brian談情。吃飽後就由Brian負責埋單，期間思霆和Brian還一罐汽水兩份飲，顯然是情侶關係。最後他們齊齊乘Van車返回Brian位於沙田的寓所，並一起拿行李上樓，足證思霆和Brian已是同居關係。

Brian (前排左二) 同思霆 (前排左四) 被踢爆同居關係。(ig圖片)

以下就係Brian同思霆喺ig嘅靚相：