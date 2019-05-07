圭賢@Super Junior退伍獲粉絲迎接　今後或會現身《姜食堂2》？

韓國天團Super Junior成員圭賢香港時間今日（7/5）下午5點在首爾城北視覺殘疾人福利中心完成公益兵工作後，正式結束近兩年兵役退伍，換言之，Super Junior所有成員經已全部完成兵役。

圭賢今日退伍，獲大批粉絲迎接。（Viu《K1頭條》提供）

雖然圭賢強調今日不會舉行任何儀式慶祝退伍，仍有大批E.L.F.（Super Junior粉絲）以及當地傳媒到場，迎接圭賢回歸。圭賢完成退伍手續後步出福利中心，向E.L.F.和傳媒90度鞠躬，並不停向在場人士揮手，簡單向大家打招呼，其後在經理人護送之下，走進專車離開現場。圭賢其後在Instagram呼籲粉絲多多關注Super Junior完全體回歸，又笑言現時最想做的是睡夠10小時，然後再賴床2小時。

圭賢以全身黑色服裝現身。（Viu《K1頭條》提供）

圭賢向E.L.F.和傳媒90度鞠躬。（Viu《K1頭條》提供）

圭賢分享自拍照，除了呼籲大家關注Super Junior以完整體回歸，還稱自己目前最想睡個夠。（網上圖片）

圭賢退伍現場

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圭賢本月4日在Instagram預告回歸演藝圈，而Super Junior成員利特、希澈、藝聲、東海亦齊齊發文歡迎圭賢退伍。至於未來工作動向，圭賢會於本月19日在首爾舉行粉絲見面會，現時亦正在商議是否演出羅䁐錫（暱稱：羅PD）新節目《姜食堂2》和《新西遊記7》，但圭賢不會重返以往主持的MBC節目《黃金漁場Radio Star》。

圭賢曾參演《新西遊記4》，目前正討論演出《新西遊記7》和衍生節目《姜食堂》。（網上圖片）

圭賢雖然主持《黃金漁場Radio Star》長達5年，但他決定不回歸節目。（網上圖片）

Super Junior隊長利特在Instagram歡迎圭賢回歸。（網上截圖）

仲有邊位Super Junior成員發文歡迎圭賢？