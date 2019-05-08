【PTU機動部隊】阿Sa演女警全程戴假髮　造型被讚逆齡十七歲

由英皇娛樂與優酷聯合製作的《PTU機動部隊》將於明晚在黃Viu煲劇平台首播廣東話版，初演香港網劇的蔡卓妍（阿Sa），今次在劇中飾演出身於警察世家、正直不阿的PTU女沙展何慧玲。為了飾演女警一角，阿Sa長時間戴上假短髮，其造型被劇組指跟電影《我老婆唔夠秤》造型很相似，直頭逆齡十七歲！

睇返《我老婆唔夠秤》嘅劇照，阿Sa個樣真係冇變過！

去年出席《PTU機動部隊》發布會時，阿Sa曾笑指其假髮造型成為一眾演員茶餘飯後的話題：「林峯、方中信同譚耀文都指住我個假髮嚟討論，已經前後修剪過幾次！」她亦為此而感到無奈，因為演唱會關係而不能剪短頭髮，更每日戴假髮箍導致頸痛。幸好阿Sa的短髮形象更顯童顏，現年36歲的她戴上假髮跟少女沒有分別，絕對是逆齡代表。

唔知大家覺得阿Sa嘅女警造型點呢？（劇集海報）

近年主攻電影市場的阿Sa演技愈趨成熟，亦勇於挑戰不同角色。首度參與網劇，飾演的角色外剛內柔，更因為一次手術導致終生不育，即使獲男友（吳浩康飾）多次求婚，仍不敢奢想婚姻生活，欲跟對方分手。其後阿Sa更被「賤男」上身的吳浩康在醫院飯堂內當眾羞辱：「有男人掂你，都係貪你唔使戴袋咋！」面對劇中雙重打擊，可謂極考阿Sa演技。

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