【PTU機動部隊】同阿Sa大玩制服誘惑　林峯：終於有呢個機會！

網劇《PTU機動部隊》由林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信主演，劇中演員陣容強勁，仲有譚耀文、林雪、張繼聰、温碧霞、苑瓊丹、石修等實力派演員，昨日（6/5）演員們於北京舉行盛大發布會，廣東話版將於5月9日登陸黃Viu煲劇平台獨家首播。而故事主要講述卧底警員高家聲（林峯飾），搗破黑幫組織後重返警局並加入PTU（機動部隊），跟女沙展何慧玲（蔡卓妍飾）和鐵面無私的隊長劉建暉（方中信飾），經歷一連串誤會後，建立起同僚感情的故事。

網劇《PTU機動部隊》由林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信主演，劇中演員陣容強勁，仲有譚耀文、林雪、張繼聰、温碧霞、苑瓊丹、石修等實力派演員。（劇集海報）

《PTU機動部隊》對林峯來說別具意義，除了相隔5年再度接拍港劇，更是入行21年來首部以制服示人的劇集：「一直好希望自己有機會可以著呢件衫，終於有呢個機會！今次係我第一次演穿制服嘅紀律部隊，係首次嘗試，非常光榮。而且每次同所有PTU隊員一齊出去，基本上已經進入咗角色，尤其我哋拍外景、喺街巡邏嘅時候，我可能真係將自己當成警務人員，所以我嗰個氣場，會令好多市民以為我哋真係警察。」他憶述有次拍攝『掃樓』情節時，碰到真的警務人員在『掃樓』，他們也感到奇怪，為何會有另外一隊人在：「後來先知道我哋係演員，佢哋就話我哋著得（制服）特別好睇。」林峯亦搶先透露角色高家聲的簡介，表示角色本身做卧底，但他內心正義，後來希望找回當初成為警務人員的初心，便重新加入一個制服部隊。

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另外，今次亦是阿Sa首次參與香港拍攝的電視劇，雖然無法出席記者會，但也拍片為劇集打氣：「今次係我第一部網劇，雖然好遺憾嚟唔到現場，但係喺我哋劇裡面嘅顏值擔當都喺現場。」值得一提的是，老戲骨林雪過去曾憑電影《PTU》奪得第九屆香港電影金紫荊獎最佳男配角，闊別十年，林雪再度演出類似題材，令不少網友直呼非常期待。問到他對於PTU有甚麼看法，他認為：「PTU精神就係執法，我哋只要見到壞人，一定要將佢繩之於法。」