王敏德慶祝與馬詩慧結婚27周年　大晒鴛鴦戲水照示愛：我愛你

今日（8日）是王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）結婚27周年紀念日，Michael上載了幾張鴛鴦戲水照，向太太示愛。（IG圖片）

要數圈中的模範夫妻，王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）一定上榜，兩人結婚多年依然非常恩愛，今日（8日）是Michael同Janet結婚27周年的大日子，Michael在IG Post了幾張同Janet的鴛鴦戲水照，並寫道：「結婚周年快樂！感謝你過去27年來給予3個仔女的愛、支持和教導，給予我愛、力量、理解和承諾，你就是我們的支柱！我愛你！」公開向Janet示愛！

Michael當年對Janet一見鍾情，更曾自揭介入Janet與前夫的婚姻。（IG圖片）

一家五口非常幸福！（IG圖片）

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而Janet就在IG Post了一張與Michael的舊照，兩人深情對視，非常甜蜜！其實Michael曾自爆當年對Janet一見鍾情，但當時Janet已婚，Michael自揭當年自己是第三者，介入Janet與前夫的婚姻，最後雙方拍拖7個月就閃婚，事關Janet已經懷有大女王曼喜（Kayla）。如今兩人結婚27周年恩愛如昔，3個仔女王曼喜、王麗嘉、王躍穎都盡得父母優良基因，一家五口幸福美滿！

二女王麗嘉（Irisa）完美繼承了父母的優良基因，日前她更在IG Post性感照慶祝生日。（IG圖片）

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