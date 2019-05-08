【向西聞記】新抱沖涼太耐老爺被迫客廳便溺　呈現港人無樓慘況

香港樓價冠絕全球，不少人對置業感到絕望，沒有私人空間，也沒有最原始的性愛。港產電視劇《向西聞記》，以黑色幽默諷刺社會現況，其中一個單元《碌架床》，就以極荒謬的劇情，帶出港人因對於擁有物業的慾望而扭曲的瘋狂價值觀。

男主角黃家謙和老婆茱莉亞，還有大哥大嫂擠在一張3呎碌架床上。（影片截圖）

兩對夫妻 一張碌架床

主角黃家謙（王宗堯 飾）和太太茱莉亞（蔡明思 飾）因為買不起樓，又不甘心租樓替人供樓，所以與父母和大哥夫婦一家六口擠在一家殘舊的公屋內。兩對夫婦分睡同一張3呎碌架床，各自行房時，雖然盡量不發出聲音，但把殘舊的碌架搖得吱吱作響。

即使兩對夫妻同一時間做愛的時候，盡量不發出聲音，但碌架床會被搖吱吱作響。（影片截圖）

兄弟為爭居住權而生仔

茱莉亞每天洗澡兩次，而且每次至少一小時，令全家人都非常不滿，更導致有一次父親（林雪 飾）忍不住在大廳大便。父親認為家裡太多人，向兩兄弟下通牒，誰先生孩子，誰就可以繼續住下來，而另一對夫妻就要搬走。

茱莉亞每次沖涼都沖好耐，令全家都有怨言。（影片截圖）

兩兄弟為了層樓馬上努力造人。誰知黃家謙驗身後發現自己的精子不夠活躍難以成孕，做人工授孕又得排期。他為了搶先生仔奪得業權，不惜求兄弟張洛文幫忙，搞大自己老婆個肚。由於夫妻為了避開與哥哥兩公婆同時間做愛，所以習慣在半夜才行房，茱莉亞每次都在睡夢中進行。黃家謙待老婆睡著後，便讓張洛文行事。

結果茱莉亞真的成功懷孕，怎料原來阿嫂比茱莉亞更早一步懷孕，黃家謙感到絕望。劇情看似荒謬，不知道有沒有相同處境的人？

為了爭間房住，男主角求朋友搞大自己老婆個肚。（影片截圖）