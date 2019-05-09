香港小姐亞軍鄧卓殷轉做KOL？　同撞樣阿哥勇闖YouTube界

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《2018年度香港小姐競選》的亞軍鄧卓殷（Amber）自當選後並無太多在TVB亮相機會，對上一次已經是由阿姐汪明荃、森美等主持的《娛樂大家》。雖然應屆當選的港姐一向不會參與太多節目上的演出，但亦有不少例外，例如2014年冠軍陳凱琳在仍未卸任的情況下參演《名門暗戰》、2015年的季軍郭嘉文在當選後半年參演《廉政行動2016》擔任第三女主角、以及2016年亞軍劉穎鏇亦有客串劇集《溏心風暴3》。而最近Amber亦終於有戲劇作品面世，但並不是TVB的作品，而是「微辣」的短片。

點擊下圖欣賞Amber在「微辣」的精彩演出：

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Amber皆兄開YouTube Channel

Amber除了不時在社交網站分享個人生活照之外，近日還皆自己的親生哥哥Derek合力創立了YouTube Channel，名為「WEARENOTTWINS」（我們不是孖生）。其實Amber與她哥哥的樣貌非常相似，二人更曾因為太襯樣而拍攝了一段玩「換面」的短片。片中Amber先替哥哥化妝，經過應用程式換樣後，二人亦樣貌並沒有違和感。

點擊下圖睇吓兩兄妹有幾似樣：

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Amber與Derek的生活照：

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