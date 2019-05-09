【機動部隊2019．專訪】PTU訓練勁苛刻　高級警司披露警隊真相

由楊明、蔡思貝、張達倫、楊潮凱和伍富橋等主演的電視電影《機動部隊2019》將於今個星期日在翡翠台開播！有別於以往的警匪劇，這部充滿電影感的劇集是TVB與香港警務處聯合製作，除了採用全實景拍攝，劇中更有不少真實警務人員參與演出，務求將劇集拍得更逼真！為了讓廣大市民更認識香港警隊的運作，警察公共關係科高級警司江永祥接受《香港01》訪問，為大家披露有關警察機動部隊（PTU）的另一面！

江：江永祥

Q：記者

Q：PTU訓練是否特別嚴厲？

江：PTU的訓練對於我們警察同事來說，很多時候都會覺得完成了警察學院的訓練後，你要再進PTU完成訓練，才算是「大個仔」，真的可以獨當一面！所以，在PTU的訓練內容方面，我們除了有戰術外，連紀律和嚴厲性都有很高的要求。他們的主要工作是包括，巡邏、人群管理、防暴和行動支援。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指希望《機動部隊2019》做到百分百真實！（葉志明攝）

每一隊機動部隊都要會在機動部隊總部接受12星期訓練！（《機動部隊2019》劇照）

Q：劇中飾演PTU成員的蔡思貝立正時不專心即被上司破口大罵是很常見？

江：這都是常見的，甚至乎我可能說當時張達倫責罵蔡思貝那個鏡頭已經不算是很嚴厲。（你見過最嚴厲是怎麼的？）我想是罵人的語氣。其實為什麼很多時候都要那麼嚴厲，因為我們做警察工作難免有危險性，因為一個人的不專心或者犯錯，背後牽涉的危險我們不能夠忽視，這正正亦是為何我們在訓練上那麼嚴厲。（犯錯要做100下掌上壓是少事？）我沒聽過一次罰100下那麼多，但罰體能是比較多，我們常常都會有。

江Sir話現實的要求分分鐘比劇中更嚴厲！（《機動部隊2019》劇照）

Q：劇中蔡思貝和楊明有親身體驗胡椒噴劑，現實中受訓的PTU成員都要一一通過這項測試嗎？

江：對，我們每一個同事都會嘗試。其實我們背後都有一個理念，第一就是我們想同事親身感受一下究竟胡椒噴劑感受是怎樣，這會幫助他幾方面，例如同事當更的時候，有需要使用胡椒噴劑，當控制了可疑人之後，我們亦會幫他清理。如果同事親身感受過，他就會知道清理過程要留意什麼。另一方面，亦有助為同事判斷，何時才使用胡椒噴劑。

飾演機動部隊警員的楊明首嘗被噴胡椒噴霧的滋味，非常辛苦﹗（YouTube影片截圖）

蔡思貝受訪時透露到第二日仲係眼腫同眼紅！（YouTube影片截圖）

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Q：PTU訓練那麼嚴厲，那成員可以擁有自己網上的社交平台嗎？

江：其實警隊對於同事使用社交媒體，例如facebook和instagram方面都有一些指引，當然不是完全不可以使用，只是我們工作上難免會接觸到一些個人資料，甚至比較敏感和機密的資料，在處理這方面的要求上我們就要特別小心。但如果只是利用社交平台與朋友和家人溝通的話，我們就不會有很特別的指引給同事。（主要針對工作？）對，舉個例子同事不會巡邏時間facebook live，同工作有關的事情盡量避免在個人的社交平台發放。

其實都可以玩嘅，但盡量都係避開公事！（葉志明攝）

Q：為何會安排真實的警務人員參與演出，他們事前會緊張嗎？

江：個別同事會很緊張，但在警隊裡亦有不少多才多藝的同事。我見到有個別同事的表現也很不錯，當然跟專業演員比起來還是有點距離。而為什麼我們會去部份的同事參與，第一，我們希望拍攝更加真實。第二，我們希望多一點的警察元素可以放在電視電影裡面，從而希望我們同事看到會有共嗚，觀眾見到也會增加真實感。每一個PTU小隊有41人，除了TVB十位左右的演員，你見到PTU的訓練和PTU的行動的（畫面），都有我們的同事在，雖然沒有對白，但在旁邊也有去做一些搜索或做體能訓練都是我們的同事（有份演出）。

幾乎都是真實警員演出！（《機動部隊2019》劇照）

Q：對出鏡的同事要求特別高嗎？

江：做PTU角色的同事真的是PTU，水警角色的同事真的是水警，網絡安全及科技調查科的同事真的是在那個部門駐守，我們不是去找人做這個角色，他們是做回自己。

江Sir亦笑稱不少警員都有演出天份！（葉志明攝）

警隊亦有借出裝備協助拍攝！（《機動部隊2019》劇照）

Q：去年一名PTU開槍逮捕犯人成為全城焦點，事後她心理各方面有受影響嗎？

江：其實今次電視電影中都有開槍情節，觀眾都可以看到同事學完槍之後難免會有壓力。在警務生涯中，曾經當更的時候開槍是屬於極少數，所以開完槍的同事我們一般都會接受輔導，例如警察的心理服務課，見心理專家，了解她受壓後的反應。以我所知，那位同事已經回到前線當更，心理專家亦指她沒有什麼大問題。她也繼續當更，上班下班，為市民服務。

一名隸屬西九龍機動部隊的女警與同袍截查一名男子時，因對方突然亮出𠝹刀，並衝前企圖施襲，女警情急下開槍打中男子左腹。（陳偉民攝）

Q：女警那麼「威水」會幫助升遷嗎？

江：我想當更的時候有機會開槍不會稱之為「威水」，我們也希望繼續和和平平，很老實說沒有同事希望當更時開槍的。至於能否幫她升遷，要看她之後的發展是怎樣，當然她經歷過在受壓的情況下，完全艱巨的任務，對她個人的成長也有幫助的，但至於升遷帶太多因素了。

根據資料，香港的女警已有69年歷史，現今已有逾4,600名「師姐」，佔警隊總人數約一成六。（黃偉民攝）

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