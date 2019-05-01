【機動部隊2019】楊潮凱轉約多機會　望鋪路殺入荷里活

楊潮凱、李璧琦、張達倫、伍富橋、安俊豪與無綫行政總裁李寶安今日（30日）一同出席由TVB與香港警務處聯合製作的電視電影《機動部隊2019》發布會。楊潮凱早前就宣布與TVB結束經理人合約，不再做「親生仔」，他透露回復自由身後陸陸續續收到不少朋友與粉絲的鼓勵：「原來我係咁受祝福，感覺真係好溫暖，覺得自己做咗10年完全冇白費！（會唔會俾自己抖一抖先？）唔抖喇，而家手停口停，嚟緊會有啲商演，7、8月左右都拍劇集《使徒行者3》，而且仲傾緊幾套內地嘅電影同劇集，希望都可以返內地參與吓唔同嘅製作。」

效力TVB10年的楊潮凱宣布與TVB結束經理人合約，轉為簽普通藝員合約。（葉志明攝）

除了進軍內地市場外，曾經到曾到紐約留學修讀一個月的Film Acting 課程的楊潮凱亦透露自己會嘗試參與美國荷里活的製作：「我之前喺美國讀書有幾位同學都喺荷里活發展緊，佢哋都有叫我過去試吓，話嗰邊都幾需要一啲華人嘅角色，所以有機會都飛去嗰邊試吓，所以我都好期待自己之後嘅發展。」

除了返內地發展，楊潮凱亦期待到美國荷里活試鏡，目標遠大！（葉志明攝）

至於在《機動部隊2019》飾演水警的他就透露自己是香港電視史上首個水警，更笑言：「喺現實我一定做唔到水警，因為我喺船艙幾個鐘已經暈船浪，我哋架船駛到去近公海嘅位拍，好拋，好想嘔！但阿Sir竟然話已經唔算大浪，再拋啲我真係抵受唔住，所以好佩服佢哋。」

由《鐵探》中的黑幫大佬搖身一變做水警，楊潮凱笑言怕觀眾睇到精神分裂！（葉志明攝）