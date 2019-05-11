Deep Web發現暗黑版《Pokemon》遊戲　結局出現被肢解小童名單

電影《POKEMON神探Pikachu》剛剛上映，偵探內容其實不大重要，作為粉絲見到不同的精靈實體化，已經是賞心樂事，電影就留待大家入場欣賞，但說到偵探式的寵物小精靈遊戲，一直流傳著不少暗黑傳說，以下為大家帶來一隻2015年在Deep Web被發現的寵物小精靈遊戲，完成遊戲後竟然出現了疑是連環殺人犯的受害者名單，究竟當中有著什麼訊息，下文為大家娓娓道來。

電影《POKEMON神探Pikachu》講述比卡超去查案，仲有一班寵物小精靈。（劇照）

在2015年有網民在Deep Web發現了一個改版的Pokemon遊戲，當中是以寵物小精靈的火紅版作為根基，但卻刪去了大部分的遊戲內容，甚至連寵物小精靈也沒有，那麼遊戲如何進行呢？遊戲開始是主角的房間，但內裡只有電腦會出現一堆無意義的亂碼。此時主角要離開房子進入小鎮，而在畫面的左下方，以英文寫上「受害者屍體被肢解，證據缺乏」，看來是埋屍的地方。

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Deep Web內的《Pokemon》遊戲，疑似藏有連環殺手遇害者名單。（Youtube影片截圖）

遊戲下載網址：

https://www.dropbox.com/s/f6tw4p9n75e6k76/pkmnromhack.zip?dl=0

遊戲開始玩家在房子內，完全無嘢做到。（Youtube影片截圖）

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以下是遊戲的玩法：

+ 8 + 7 + 6

玩家繼續遊戲，最終會進入一個房間，當中有一條通往地底的樓梯，以英文寫著「不要進入」，玩家如果堅決進入，即會被傳送到一片墓地，正中寫著「被害者」三字，而墓地裡有著16塊墓碑，而每一處都會顯示一個姓名及年歲，全部都是小童的名字，其中Joy G Thompson Age 6，還有一個笑臉，而遊戲到此基本上已經結束。

每個墓碑都有名字，其中一個是Susan C. Pace。（Youtube影片截圖）

名字後仲有年齡，寫著Age 10。（Youtube影片截圖）

以下是疑似受害者名單：

+ 12 + 11 + 10

網民推測墓碑顯示的16名小童，早已遭到連環殺手的殺害及肢解，並埋藏在不知名的地方，而有笑臉的名字，則是兇手最喜愛的獵物。有網民嘗試搜尋墓碑的名字，但結果一直未有所獲，網民推測死者名字被人改動，又或者受害者其實在世界各地遇害，至於遊戲是否兇手製作，用來彰顯自己的能力，只有留待時間證明。