【復仇者聯盟4】黑寡婦戰力被嚴重低估　加上3種元素即有逆天能力

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映了一段時間，作為粉絲應該早已知道結局，不過若然仲未有時間睇，在此亦不會劇透，對於Marvel英雄戰力，粉絲心中亦有一個排行榜，但一直以來黑寡婦都是以刺探情報為主，間中露一兩手拳腳，可是在一班超能力英雄面前，戰力始終被排於末端，有網民為黑寡婦垉不平，將史嘉莉祖安遜以前拍過的超能力電影，融入黑寡婦角色中，能力比起另一位女英雄Marvel隊長毫不遜色。

黑寡婦戰力被嚴重低估，粉絲為她加入3種元素，戰鬥力飆升。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

《復仇者聯盟》中有三大女英雄，包括黑寡婦、紅女巫及Marvel隊長，講樣講身材，三人各有捧場客，但講到戰力黑寡婦卻只是人類級數，除了玩心理戰刺探情報外，最為人熟悉是用鉸剪腳，將敵人箝制，可是面對超人類、天神級的戰鬥力，黑寡婦也只能變成行行企企，欠缺逆天能力。其實飾演黑寡婦的史嘉莉祖安遜，之前曾拍過多齣科幻作品，有網民將三齣電影的超能力移植到黑寡婦身上，即時戰力爆標。

為黑寡婦加入《攻殼機動隊》蜜拉的能力，全身義體化，刀槍不入。（網上圖片）

+ 2

史嘉莉祖安遜在2017年的電影《攻殼機動隊》，飾演公安9課的蜜拉，全身是義體化，但保留人類的思想記憶，這個機械身體除了刀槍不入，而且有隱身功能，最重要是就算身體受到破壞，也可以換零件重生，基本上是不老不死，如此戰力真係不輸於鐵甲奇俠、美國隊長、鷹眼等地球人類英雄。

黑寡婦加入了《LUCY：超能煞姬》的超能力，即是勁過紅女巫。（網上圖片）

+ 3 + 2

如果刀槍不入義體化的黑寡婦仲未夠勁，加入超能力當然不少得，而2014年的《LUCY：超能煞姬》，因為合成禁藥刺激到腦部功能，令史嘉莉擁有超感受力、心電感應、隔空取物、心靈時間旅行，仲可以選擇不會感到疼痛，等於擁有幻視、雷神、紅女巫等人的超能力，不用再拳拳到肉，可以遠距離攻擊。至於2014年的電影《皮下之慌》，史嘉莉直頭飾演外星人，穿上了人類皮膚即可改變容貌，要混入敵陣真係易如反掌，網民將三齣電影的元素放在《復仇者聯盟》的黑寡婦身上，戰力即大幅提升，唔使成為電影的花瓶角色。