陳法拉傳婚訊　薛世恒證實幾周前獲通知：希望佢搵到幸福！

5月10日朝早傳出陳法拉將會再婚，同拍拖3年嘅法籍男友Emmanuel Straschnov本周六於法國莊園低調成婚，大家都為佢感到相當高興。喺同日下晝2點幾法拉親自回應秘婚傳聞：「我剛剛落機，多謝大家關心。我明天不是結婚，日後有好消息一定會跟大家分享。」當事人剛剛否認婚訊，估唔到前夫薛世恒接受《香港01》訪問時，卻反高潮為法拉承認呢件喜訊：「佢幾星期前通知我。」

呢日傳出陳法拉會喺本周末下嫁法籍男友Emmanuel Straschnov。（FB：Emmanuel Straschnov, IG：falachenfala )

傳37歲陳法拉周六再做人妻 與拍拖三年男友於法國莊園成婚

陳法拉赴美國Juilliard School 茱莉亞學院攻讀戲劇課程，並成為首位華人以全科A成績獲頒MFA（Master of Fine Arts）戲劇表演碩士，更邂逅法籍男友喜獲良緣。（IG：@falachenfala ）

陳法拉一向低調處理感情事，曾經同Neway太子爺薛世恒有過一段婚姻，戀情於07年曝光並傳出早於美國註冊結婚，11年更曾經公開拖手現身，至2013年離婚，不過二人一直保持友好關係，對於法拉再嫁，薜生亦早已知情。

薛世恒透露陳法拉幾星期前通知佢有再婚計劃。（資料圖片）

薛世恒接受《香港01》訪問時，直認法拉已通知再婚計劃：「其實幾星期前法拉已經同我講有呢個計劃，至於確實時間地點詳情自己就唔太清楚啦。其實我地都係朋友不時會聯絡講下近況，自己都為佢感到高興，希望佢可以搵到幸福，不過就唔會特別再準備禮物或者參與婚禮。」