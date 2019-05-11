張馨予發文轟代購毫無誠信　網民：比報警還有效

張馨予去年閃嫁現役軍官，有指佢今年喺今年4月生B，但就一直未得到證實。（微博圖片）

代購，相信唔少人都試過。內地女星張馨予日前就喺微博分享佢嘅代購經歷，不過係失敗嗰隻……

張馨予喺微博「公審」代購。（微博截圖）

張馨予日前先喺微博上載幾張對圖片，內容為張馨予於二月底時與名為「英國非專業採購代購」嘅對話，當中包含6900人仔嘅轉賬記錄，而買嘅係一對鞋。張馨予於對話當中表示「你買到了我再給你地址」，對方亦以「我白天去給你買」。呢個「白天」一轉眼去到三月，張馨予好幾次追問之下，對方竟以「不好意思 我室友睡覺了」作為回應，之後張馨予直接打畀對方，但對方就拒絕應機，並表示「手機壞了」，其後張馨予追問代購幾時可以收到貨，對方就話準備發貨，然後就開始失去蹤影，截圖所見，張馨予四月時打過好幾次電話畀代購，但都係無應機……

張馨予發文之後，代購即時刪除微博並改名。（微博截圖）

伏味出晒嚟，張馨予將同代購嘅對話上載微博，並發文表示：「微信代購需謹慎，我這是被騙了嗎？」代購最緊要就係誠信，張馨予連名帶姓咁「公審」，唔少網友都問佢點解會付全數，亦有網友指自己都試過幫襯呢位代購，下場亦都係收唔到貨……故事發展就係代購終於現身，並要求張馨予刪除微博，但張馨予就話「刪也沒用，而且我們的事情沒有得到解決」，立場如此堅定，代購唯有表示退錢了事，而張馨予亦未有再追究，事後唔少網友都認為張馨予唔應該咁心軟，亦有留言表示「發微博竟比報警還有效」。