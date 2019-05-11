王麗嘉王曼喜大曬全裸性感照　爸爸王敏德直認尷尬

王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）的兩個女兒王曼喜（Kayla）同王麗嘉（Irisa）都完美繼承父母的優良基因，身材出眾，近日她們先後在IG分享性感相大晒身材，Irisa更Post了一張背面全裸的出浴照，掀起網民熱議。雖然Kayla同Irisa都大方騷自己的模特兒身形，但作為爸爸的Michael似乎就有點不滿。

二女王麗嘉（Irisa）完美繼承了父母的優良基因，日前她更在IG Post性感照慶祝生日。（IG/@irisashannon）

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Irisa一向作風大膽，早前她與媽咪Janet到峇里度假慶祝生日兼工作，為服飾品牌拍攝廣告。Irisa除了分享了不少泳衣照之外，更Post了一張在浴室淋浴，一絲不掛的全裸照，盡騷完美身段，引起熱話，但事後她刪掉該post的所有留言及關閉留言功能。而Kayla日前就在IG Post了一張上身全裸、僅用衣物遮掩胸前的照片。

Kayla在IG Post了一張上身全裸、僅用衣物遮掩胸前的照片。（IG/@kaylaiw）

對於兩個寶貝女相繼大曬性感相，Michael日前出席活動時就無奈表示情況愈來愈嚴重，更有朋友問相中的是否自己的女兒，令他大感尷尬。其實Irisa是獲內衣品牌邀請拍攝一系列照片，Michael也表示為女兒感到驕傲，可以繼承媽咪衣鉢，成為一名模特兒！

兩姊妹都繼承了父母的Model身材。（IG/@janetma28）

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