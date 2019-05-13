譚詠麟內地巡迴演唱逾3萬人入場　前亞姐李妮牽線18年後重臨海口

譚詠麟日前在內地海口牛行演唱會。（官方圖片）

譚詠麟（校長）闊別18年之久，終再度重回中國內地海口市舉行演唱會。日前的《銀河歲月40載》巡迴演唱場內粉絲有逾3萬人之多，亦是校長在全中國的巡迴演唱中，首日預訂票房之最，可想而之譚校長在海口是有多麼受粉絲歡迎。當晚演唱會以春夏秋冬四季為主題，獻唱首首經典金曲，也象徵著他40年的演藝生涯。

前亞姐李妮舟地邀請譚詠麟到半地舉行演唱會。（官方圖片）

譚校長接受訪問時透露，很開心能再次回到海口與歌迷見面：「雖然18年無見，但係海口歌迷仍然想聽我唱歌，好感動。之前彩排時仲有少少雨，但係今日就放晴，可以在大好天同大家狂歡。」他亦提及，海口近年很大的變化，但海南美食依舊十分好食，海南人仍然充滿著人情味。自己其實早年已認識李妮，在不同慈善活動見過面，「知佢好有善心，心地同佢貌樣一樣咁靚，所以好開心得到佢嘅邀請」。

譚詠麟在演唱會中勁歌熱舞，非常熱鬧。（官方圖片）

今次將促成校長於海口市舉辦演唱會，其實幕後功臣就是前亞洲小姐冠軍、現任內地傳媒工作室執行董事的李妮。本身是純正「海南妹」的她，近年被委任為海南省港區政協委員，更積極向外界推廣海口市。她透露，自己很是喜歡譚校長以上他的歌曲，又聯想到，如果譚校長在當地的粉絲眾多，最後經多方聯絡後，才邀請到他特別地在巡迴演唱中加插海口站，與眾同樂。