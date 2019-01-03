【軒仔與他的產地】張敬軒遇疑難即搵譚詠麟　將佢電話命名為...

TVB為張敬軒拍攝的音樂特輯《軒仔與他的產地》將於本月6日（星期日）首播，軒仔除了主持陸浩明走訪出生地廣州，遊歷軒仔成長足蹟外，還參觀被列為二級歷史建築、近百年歷史之薄扶林家居，以及曾為羅文、陳百強、張國榮及梅艷芳等巨星錄製歌曲的Avon錄音室，軒仔更會自爆不為人知的點滴。

《軒仔與他的產地》中，張敬軒與陸浩明走訪廣州，回顧他在廣州生活的故事。

軒仔到廣州拍攝，當然吸引大批市民圍觀。

相信不少樂迷均記得張敬軒在初入行時，父親被指是內地高官，不過軒仔重遊廣州舊居時，再一次澄清父親只是小區主管。又稱自己是獨生子，固然會怕弧獨，所以父母對他管教嚴厲，希望培養其獨立個性。軒仔亦透過節目，感激曾經給予他機會及啟發過他的人，包括前經理人陳少寶、譚詠麟、現時的司機蕭先生及蕭太太等，更自爆其手機電話簿中，曾同屬環球唱片的「樂壇校長」譚詠麟之電話號碼命名為「SOS」（求救訊號），意味着一遇到不懂得處理的問題時，軒仔就會致電請教校長的意見，雖然軒仔未有透露曾經向校長詢問甚見，不過看得出兩人關係非常密切。

原來軒仔遇到任何疑難，都會找校長請教。（視覺中國）

另外，軒仔又帶大家參觀位於薄扶林的家居玫瑰村Old Alberose，原來其古董傢俬是愛懷舊的軒仔在世界各地搜羅得來，而他最近推出的專輯《Senses Inherited》也是在玫瑰村拍攝封套。《軒仔與他的產地》也到軒仔2015年起接手打理的Avon錄音室拍攝，Avon錄音室不但是曾為羅文、陳百強、張國榮及梅艷芳等巨星錄製歌曲的地方，更保留了大約200盤各大唱片公司的開盤母帶(Master Tape)，以及各種珍貴的古董錄音器材。軒仔希望將錄音室保存下去，讓大家珍惜每一首歌曲製作背後的心血，以及培育音樂人才。

軒仔又帶大家參觀天王天后都曾到場錄過音的Avon錄音室。

軒仔的寓所玫瑰村Old Alberose集合世界各地的古董，難得份外古色古香。

一齊睇吓《軒仔與他的產地》靚相啦！

+ 14 + 13 + 12

觀看更多

【軒仔與他的產地】張敬軒親帶觀眾上廣州 回顧歌唱生涯飽受挫折