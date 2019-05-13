AOA兩年來再有成員退團　珉娥確定不續約FNC轉攻拍劇

韓國女團AOA踏入出道第7年，繼2016年「半天使」有慶和2017年主唱草娥相繼退團後，今天再有團員退出的消息傳出。而所屬公司FNC娛樂亦已證實，成員珉娥決定不續約，今後智珉、Yuna、惠晶、雪炫和澯美將是5人女團重新出發。

今天（13日）AOA所屬公司FNC娛樂發聲明指，除了珉娥外，其餘5位成員全部成功續約。聲明提及經過深入的討論後，珉娥決定離開公司，將在其他路上實現自己全新的夢想。珉娥近年集中在演戲活動上，參與了多套韓劇拍攝如MBC《醫療船》和KBS《推理的女王2》等，推測珉娥將以演員的身份重新出發。公司也講到，AOA將於5人女團繼續音樂活動，希望粉絲能夠給予應援外，也承諾會多方面支持組合活動。

珉娥（右二）成為AOA中第三位退團的成員。（Facebook專頁/@OfficialAOA）

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AOA出道時主打為樂團和舞團，二合為一的女團，因而受到不少關注。而成員有慶則只會在樂團形式活動中出現，又被稱為「半天使」。後期AOA漸漸只集中在舞團活動上，有慶亦沒有出現在粉絲面前，直至2016年公司宣布，有慶與公司的合約已到期並不再續約。而主唱草娥早在2016年起，已因健康問題而減少出席活動，直至去年6月在個人IG上發表退團宣言，表示受到憂鬱問題所困。可是當時就有網民爆料指，草娥疑似受到性騷擾而退出組合，當時引起熱話。

珉娥近年參與多套韓劇演出，表現亦相當不錯。（Facebook專頁/@OfficialAOA）