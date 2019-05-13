【母親節】爆媽咪鍾意收花　鄧麗欣認怕醜唔講肉麻嘢：在心中！

昨日母親節，有不少藝人都上載了同母親慶祝的相片，不過鄧麗欣（Stephy）就比較特別，攜同媽媽參與慈善團體街頭派花活動。由於首次以「母女檔」行善，Stephy表示別具意義：「今日好特別就係我帶埋媽咪出嚟，佢以偉大母親嘅身份去派花畀其他母親，可以同媽咪過一個好難忘嘅母親節，因為未試過一齊做慈善，真係好開心！」在派花期間，Stephy家姐更驚喜現身，一家三口齊齊拍照留念。

Stephy首次帶埋媽咪派花做善事，家姐都特別前來撐場。

Stephy與媽媽一早就到辦公室準備物資，今次除了派花，更要令子女向媽媽當眾送吻，將愛意傳遞開去。去到中午時份，Stephy突襲海旁送花引來大批途人圍觀及集郵，最終成功派發近50支康乃馨，亦成功令不少小朋友向媽媽獻吻，場面非常溫馨。

完成活動後，Stephy透露會跟媽媽吃大餐慶祝，更預備了一大束鮮花送給媽媽：「每年都會一家人慶祝，最緊要一家人齊齊整整，媽咪就最開心。我比較怕醜，遺傳咗媽咪口密嘅基因，好少喺佢面前講肉麻嘢，在心中啦！不過媽咪好鍾意收花，佢好少女心，所以我準備咗紮花送畀佢，畀個驚喜佢！」

當Stephy打算送花之際，媽媽卻被家姐秘密接走了，令她送花驚喜「撻Q」，搞笑謂：「我好順利派晒啲花畀途人，但自己呢紮花就好唔順利，派唔到畀媽咪。原本打算同媽咪派完花，上返嚟辦公室就畀驚喜佢，但點知啱啱太多人，家姐就嚟咗接媽咪去食飯先，我要再搵個時機畀Surprise佢。」