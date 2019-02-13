【末代廚娘】《鐵齒銅牙紀曉嵐》黃金組合重聚　鄧麗欣係全劇最靚

18年前，《鐵齒銅牙紀曉嵐》紅遍中港台，由張國立飾演的紀曉嵐﹑王剛飾演的和珅和張鐵林飾演乾隆深入民心，其後2002年再推第二部﹑2004年推第三部和2009年推四部都獲得好評，很多人都期待有第五部出現，可惜一直沒有消息。不過，他們三人終於再度合作，但並不是第五部《鐵齒銅牙紀曉嵐》，而是近代劇《末代廚娘》。

《末代廚娘》於上年6月開始拍攝，預計今年會播出，主要劇情講述清末民初，講述廚娘容兒與溥儀的恩恩怨怨。

張國立﹑王剛和張鐵林終於再次合作。（網上圖片）

雖然說張國立﹑王剛和張鐵林這個黃金組合終於再次合作，但他們並不是主演，張國立操刀製作，張鐵林是特別演出，而王剛更只是友情客串，所以如果想看他們互擦火花，暫時仍要等等，但這部劇的卡士仍然值得期待！

《鐵齒銅牙紀曉嵐》相信不少觀眾都睇過喇！（網上圖片）

卡士值得期待，是因為劇中有兩個港人相當熟悉的身影，就是前TVB花旦胡杏兒和歌手鄧麗欣。如果沒有留意內地劇，相信觀眾們很少會看到鄧麗欣在電視劇出現，但其實近年她已轉戰內地，更曾經做過劇集女主角。今次她們兩人並不是主演，但也有不少戲份，《末代廚娘》由海陸、紀淩塵、姚遠領銜主演，張鐵林、胡杏兒、鄧麗欣、高曉菲、範湉湉、曾黎等特別出演，王剛友情出演。

胡杏兒呢樣海報個樣。。好似有啲奇怪。（網上圖片）

立即睇埋其他演員海報拍攝，鄧麗欣肯定全劇最靚！