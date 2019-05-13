【倚天屠龍記】祝緒丹17歲出道險變出局　靠一招留低做最美周芷若

無綫熱播的新《倚天屠龍記》，雖然已被多次翻拍，仍舊成為網上熱門討論，緣於女主角之一的祝緒丹，被譽為最美周芷若，顏值直逼昔年周海媚飾演的周芷若，不過人紅是非多，被網民質疑出道時的樣子跟現在有頗大變化，姑勿論真相如何，但入行十年她確實經歷過高低起跌，只是能把握到三次機會，成為了她演藝事業的轉捩點。

祝緒丹在新《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為近年最美周芷若。（祝緒丹微博圖片）

祝緒丹於17歲入行，由星探在街頭發掘拍攝廣告，早期是平面模特兒為主，有意於演藝圈發展的她，除了考入中央戲劇學院外，她亦積極參加選美，4年間參加了8個選透節目，雖然祝緒丹的個人微博，在2011年之前的個人照片一張也不見，但心水清的網民在當年多個選秀節目中，如2011年的《我為校花狂》，跟她現在的樣子對比，的確是女大十八變，更惹來整容疑雲，愈大愈靚的她，避免了被淘汰的命運。

【倚天屠龍記】女角樣貌全部零死角 祝緒丹被網民翻舊帳

祝緒丹2011年參加《我為校花狂》選舉：

【多圖】內地限古令女星集體時裝車禍 只有一位美少女避過一劫

當年的祝緒丹，首個人生轉捩點要數到2014年，由湖南衛視舉辦的《星姐選舉》，獲得亞軍及最佳體態獎，但當時的樣子已經較為接近現時的外貌，但如果跟2011年前比較，卻是截然不同的兩個人。不過贏得選美後，即為她帶來了演出機會，在2015年的網劇《靈魂擺渡2》演出小魚一角，之後再拍過多齣電視劇，但均是配角綠葉。

2014年祝緒丹參加《星姐選舉》，獲得亞軍及最佳體態獎。（女王殿堂微博圖片）

祝緒丹2014年參加《星姐選舉》：

+ 3 + 2

【多圖】內地女星髮型災難 短髮只得一位90後美女Carry到

在圈中浮沉的祝緒丹，終於遇上人生伯樂，由人氣女星楊冪收歸旗下，而祝緒丹跟迪麗熱巴均是被力捧女星，一起被安排拍攝由楊冪擔正的火熱電視劇《三生三世十里桃花》，該劇掀起了兩岸三地煲劇熱潮。不過同人唔同命，迪麗熱巴演出深情的妖狐白鳳九，贏盡觀眾掌聲，偏偏祝緒丹演出不斷陷害女主角白淺的玄女，儘管演出入形入格，但大奸角卻惹來連串負評，之後亦在熱巴的陰影之下，熱巴已晉升至一線女星，而祝緒丹只能在對方擔正的《一千零一夜》演出配角。

電視劇《三生三世十里桃花》中飾演玄女，卻是陷害白淺的大奸角。（劇照）

祝緒丹日常美態：

+ 10 + 9 + 8

2019年播出的新《倚天屠龍記》，祝緒丹終於贏得女主角的機會，飾演周芷若一角，跟陳鈺琪飾演的趙敏，雙雙在劇中爭奪張無忌的愛。不過《倚天》雖然再一次將祝緒丹的事業推向高峰，卻偏偏被網民翻舊帳，指她樣子進化到完全認不出來，甚至有膠膠的感覺，負評不斷，相反大讚陳鈺琪樣子純天然，祝緒丹又一次被用來跟其他女角比較，所以祝緒丹由大茄走上女主角之路，可謂殊不平坦。

兩代周芷若同框，哪一個顏值更高？（祝緒丹微博圖片）

祝緒丹《倚天屠龍記》演出：