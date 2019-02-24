【多圖】周海媚演女鬼定師太都有最美稱號　一文睇晒30年容顏　

新《倚天屠龍記》再次掀起煲金庸劇熱潮，而內地版起用90後小鮮肉及美女，希望能複製《射鵰英雄傳》的成功套路，不過率先成為劇迷焦點的角色，卻破天荒由滅絕師奶跑出，皆因飾演滅絕的女星，就是曾在1994年版《倚天》飾演周芷若的周海媚，52歲顏值還高過劇中四大女角，更讓人震驚是回顧周海媚以往的作品，30多年都係同一個樣，仿如吃了防腐劑，名副其實是天生麗質。

周海媚在新《倚天屠龍記》飾演滅絕師太，竟然靚過晒其他女角。（網上圖片）

新《倚天屠龍記》由祝緒丹飾演周芷若。（網上圖片）

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常聽說歲月催人，無論幾靚的女星，人到中年難免顏值下滑，但周海媚卻違反了自然定律，30多年來容顏未有多大改變。1994年版及新版的《倚天屠龍記》中，周海媚先後演出周芷若及其師父滅絕師太，最令劇迷震驚是多年後，周海媚仍有演出周芷若的本錢，雖然現時是演出老一輩的角色，卻不輸於四位90後花旦陳鈺琪(趙敏)、祝緒丹(周芷若)、許雅婷(小昭)及曹曦月(殷離)，可知周海媚多年來也迷倒不同年代的觀眾。

1994年的《倚天屠龍記》，周海媚飾演周芷若，再次贏得最美稱號。（網上圖片）

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周海媚皮膚白皙，輪廓深邃，一雙水汪汪的大眼睛，百分百是大美人，原來周海媚祖先是滿州鑲白旗人，專出美人的瓜爾佳後裔，其他知名女星還有關之琳及關寶慧。周海媚參選港姐入行，雖然未能進入決賽，讀畢無綫藝訓班後，開始在無綫拍劇，首齣劇集是1985年的《楊家將》，翌年的《流氓大亨》，為她奠下一線女星地位，至1989年的《義不容情》、1990年《回到未嫁時》及1991年《今生無悔》，是她在無綫的早期作品。

1997年的《大鬧廣昌隆》，周海媚飾演最美女鬼小芙蓉。（網上圖片）

說到周海媚最為人津津樂道的角色，除了《倚天》中的周芷若，必定要數到1997年《大鬧廣昌隆》小芙蓉一角，讓她被網民封為最美女鬼。近年周海媚長駐內地發展，拍過不少人氣劇集，包括2008年《射鵰英雄傳》、2014年《武媚娘傳奇》、2018年《香蜜沉沉燼如霜》，還有新作《倚天屠龍記》的滅絕師太，周海媚成為不老傳奇，而且以如今她的容貌，相信能繼續拍劇，最期待她回歸拍攝港劇，回饋一班本地粉絲。

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