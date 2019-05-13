米芝蓮是餐飲界的榮譽，相信對每個廚師都夢寐而求，大部份奪得米芝蓮的普遍都是高級餐廳或縱橫廚壇多年的大廚，但大家可有想過街邊小食攤都能夠奪星？Netflix新節目《Street Food》（中譯：街邊有食神）就介紹了，來自泰國曼谷的「Jay Fai」，靠老闆娘「痣姐」的多道獨門小炒，歷史上奪得米芝蓮1星的地踎小店。有大批顧客都慕名而來，連泰國公主都是坐上客，Walk-in排隊6小時都未必有得食，更要3個月前預約才能品嘗到老闆娘的手勢，非常誇張！

Jay Fai只是地踎小店，但老闆娘「痣姐」卻對烹調特色泰菜有多年研究。（Netflix）

被譽為小炒界天才 烹調出泰國數一數二的冬陰公

泰國被廣泛認為是世界上最大的街頭小食城市之一，當談到曼谷相信大家都會想起街邊小食，這對曼谷來說是生活中最重要的一部分，是個能夠拉近彼此距離的重要元素。痣姐被譽為「小炒界的莫札特」，是全世界最有名的街邊攤檔大廚，她烹調的冬陰公是全泰國數一數二的，特別之初就是用料非常足，還精益求精自創了一道從來沒有人這樣烹調過的「乾炒冬陰」。基本上就是不加湯的冬陰公，裡面的香料有冬陰公的精華，痣姐能夠靈活運用平凡的食材，創造出極為獨特的料理，用常見的菜色創造了特色美食，獨創菜色包括最出名的黃金蛋包蟹、冬陰公、醉貓炒河粉、海鮮乾粥、咖哩蟹、海鮮脆米粉等。

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堅持40年親自下廚 痣姐：每天都想工作！

73歲的痣姐堅持不懈地工作，每天早上十點多就開始工作，員工大概在中午會來幫忙。她直言自己每天工作都會全神貫注，對每一道端上桌的菜都一絲不苟，每個細節都必須要完美無缺，無論發生什麼事都堅持親自下廚：「如果可以的話，我每天都想工作！」並堅持40年來從不休息。然而，大家看到的只是痣姐的成就，但其實背後藏着一個有血有淚的奮鬥故事。

在貧民窟長大 由車衣女工變米芝蓮大廚

痣姐透露自細在貧民窟長大，母親在街市賣粥及雞肉湯麵，需要賣出很多碗才能維持生計，而父親卻染上鴉片癮。為了維持家計，痣姐便去做裁縫，當了十年裁縫工作，後來因火災，一夜之間一無所有，剩下的只有身上穿的睡衣。從那時開始，每天就去看母親賣麵，從中發現母親煮麵的速度很慢，為了賣得更多麵而決定開始鑽研炒麵，痣姐每晚在家練習，便練出小炒功架。後來痣姐接管了母親的街邊攤檔，當時只賣雞肉湯麵。為了賺錢，她開始研究海鮮這類高價食材，明白到用料好就能賣愈好的價錢，並靠賣海鮮炒河粉來賺到租店舖的錢。

靠獨門蛋包蟹奪米芝蓮1星 吸引世界各地大廚慕名而來

談到奪得米芝蓮1星的獨家秘製菜色，不得不提「黃金蛋包蟹」。其實煎蛋捲在泰國菜擔當了重要的角色，亦是常見的家庭菜色，而每間餐廳都會烹調炒河粉。痣姐為了突圍而出而做出一道特別菜色，便開始研究蛋包蟹：「我自學做日式蛋捲，每個蛋捲都加了半公斤蟹肉！」蛋捲做法看似簡單，但要煮得好絕不容易，先將蛋鋪平再捲起，然後在用獨門絕技將炒鍋燒得滾燙，這樣就做出輕盈的蛋捲，裡面包着大大塊的蟹肉，就是因為這道獨家菜色，本地及世界各地的顧客開始慕名而來，連外國的大廚都前來品嘗這道菜。後來痣姐就在那時開始設計新菜單，對於奪獎她直言是人生最自豪的事，並對自己的大膽創新非常有信心。

*Jay Fai位於泰國曼谷

地址：327 Samran Rat Intersection , Phra Nakhon, Bangkok