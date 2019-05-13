奉子成婚？奚夢瑤肚凸凸現身　何猷君求婚成功：She said YES！

何猷君今日（13日）在微博高調宣布向女友奚夢瑤求婚，之前已經盛傳奚夢瑤早已懷有身孕，似乎二人真的奉子成婚懷孕？

奚夢瑤以公主造型現身。（視覺中國）

奚夢瑤肚子明顯凸起。（微博圖片：@脆皮蛋蛋卷）

何猷君奚夢瑤求婚現場公開 用多張合照製成大型佈景板十足展覽廳

何猷君「預告」迎娶 一文看清奚夢瑤10年內由無名小卒變準少奶

近10萬支玫瑰向奚夢瑤求婚 何猷君無奈承認：一點驚喜都沒了！

今日晚上8時多，兩位主角終於現身上海尚嘉中心，奚夢瑤頭戴皇冠，以一身公主裝扮現身求婚現場，由好友陳學冬牽著手兼蒙住眼睛帶領到何猷君面前。不過，最引人注目的，是奚夢瑤的肚子疑似隆起，似乎確是懷有身孕，貼合之前的懷孕說，雙喜臨門！

奚夢瑤掩著面，一面不可置信。（微博圖片）

何猷君唱《活著VIVA》。（視覺中國）

何猷君在奚夢瑤面前帶領樂隊演唱謝霆鋒《活著VIVA》，之後就跪在地上向奚夢瑤深情告白：「小明，你覺得我們可以永遠在一起嗎？Would you marry me？」奚夢瑤點頭說好，何猷君激動大叫：「She said YES！」然後何猷君為奚夢瑤戴上戒指，二人當眾擁吻，何猷君求婚成功！

何猷君跪地向奚夢瑤講出外的宣言。（微博圖片）

奚夢瑤點頭後，二人馬上深情擁吻。（視覺中國）

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