何猷君帶奚夢瑤見四太梁安琪　見定家長何家又有好消息？

賭王何鴻燊的24歲四房兒子何猷君與30歲內地名模奚夢瑤因拍攝內地綜藝節目《愛的時差》而傳出緋聞，二人之後雖然被影到私下約會多次，令緋聞愈傳愈勁，但依然未有公開承認過戀情。今年1月何猷君開24歲生日派對時，奚夢瑤更以全程站在男方身邊，十足女主人的姿態，當時令不少網友揣測，奚夢瑤應該距離「何太太之路」經已不遠了。

奚夢瑤和何猷君因拍攝內地綜藝節目《愛的時差》被多次傳出戲假情真。（網上圖片）

有內地網民在微博上載一張相，並表示在香港偶遇到何猷君和奚夢瑤！當時二人在餐廳中並排而坐，對面更坐了兩個女人。有網民根據背影猜測，坐在他們對面的短髮女人應該就是四太梁安琪，照片中奚夢瑤將身體微微向前傾與四太談天，似乎有很多話題非常投契。網民紛紛猜測何猷君帶住緋聞女友「見家長」，估計這對緋聞傳足兩年的緋聞情侶應該真的「好事近」了！

網民早前在香港偶到何猷君帶奚夢瑤見家長。（微博圖片）

97歲賭王何鴻燊2月傳出病危消息令人一度擔心他的健康，不過之後何家向大家大派定心丸陸續宣布喜事，三房兒子何猷啟自爆已經向內地女友GiGi求婚成功並預計今年結婚；而四房女兒何超盈亦被爆已經訂婚並已懷有身孕的消息，如今何猷君更大方帶緋聞女友見家長，極有可能成為下一個宣布好消息的人！

何猷君和奚夢瑤被多次目撃私下坐飛機去旅行。（網上圖片）