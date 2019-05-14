蕭亞軒屢傳患愛滋病　忍無可忍發長文否認：想盡辦法找到造謠源頭

台灣歌手蕭亞軒（Elva）自去年被爆出身體狀況不佳之後，就全面停工專心休養。在這段時間外界就傳出她患有怪病，最嚴重更是傳她患有愛滋病，不過後來其經理人就出來澄清，指出她只是患了比較嚴重的支氣管炎而已，並不是愛滋病。沒想到近日內地網站又謠傳她感染愛滋病，其工作團隊又出來澄清回應是假的，而Elva 13日晚間亦終於忍無可忍在微博發長文反擊，指出謠言已經不只對她造成傷害，更是對她母親造成傷害，決定不再沉默對所有不經求證的媒體進行名譽訴訟。

蕭亞軒最終忍不住在微博發文澄清（蕭亞軒微博圖片）

事實上，過去對於外界一直盛傳她患愛滋病的謠傳，Elva其實都是一笑置之不予理會。相信謠言止於智者的她今次之所以忍無可忍，正因為在母親節當日又有媒體不經求證寫了相關不實報道，令她十分難過有感傷害了媽媽決定不再啞忍：「我決定為了我母親，不再沉默！我決定對所有不經求證的媒體，進行名譽訴訟，希望大家不要再傷害我的母親！我也會想盡一切辦法找到造謠的源頭，因為躲在鍵盤後面的你，不被制止，會有更多無辜的人受到傷害。」

蕭亞軒在IG上貼了Teresa修女的名言。（instagram@ELVAHSIAO圖片）

另外，Elva亦向大家交代她的身體狀況，指出喉嚨同胃非常不舒服會造成嘔吐等症狀，只能慢慢調理才會好起來：「 醫生說只能慢慢調理，所以我只能耐心且 努力的，讓自己趕快好起來。謝謝所有支持我的歌迷，不要擔心 。」不少網友都力撐她進行反擊，覺得造謠者是要得到應有的懲罰的，同時亦希望她好好養身體等她回來。

蕭亞軒事隔一年之後，上傳的最新個人自拍。（instagram@ELVAHSIAO圖片）