【多圖】S.H.E三人再合體少女心爆發玩貼紙　網民︰太美了

台灣組合S.H.E自從各至「單飛不解散」發展後，間中也會看到感情超好的三人在社交平台發合照，不過真的比以前見到三人在一起的機會少了很多，她們的粉絲都好期待每一次三個女生「合體」的時刻，日前成員田馥甄（Hebe）在個人IG發放了S.H.E成員齊人的合照，令粉絲們大呼「好美」！

S.H.E三人相識近二十年，感情像姊妹一樣。（IG@hebe_tien_0330）

Hebe上載的圖片中，有三人的合照，Hebe右手搭在陳嘉樺（Ella）的肩膊，左手放在任家萱（Selina）的面頰上，實行「左擁右抱」，有細心的網民竟然笑指Hebe是否貼心地幫Selina擋臉和遮雙下巴，非常搞笑。

早前Seline和Ella也為Hebe慶祝36歲生日。（IG@hebe_tien_0330）

後面貼的幾張圖片看到三人又在玩小朋友的貼紙玩意，一時貼在臉上，一時又貼在指甲上，少女心大爆發。而Hebe自己在帖子都寫道「S.H.E 任真美好初體驗」，又標記到合體最美等標籤，任真美好是Selina成立的公司名稱。三人雖然單飛發展，又各自發展不同的事業，但感情依舊美好，而且她們都keep得好好，出道踏入第18週年，還依然好美麗，少女味大爆發呢。

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