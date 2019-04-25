【少女時代】允兒看S.H.E《十七》MV　為姊妹情淚崩：我很了解！

少女時代成員允兒 （又譯：潤娥）今日（24日）為某代言薯片品牌宣傳，於記者會後接受訪問，透露自己勁為食身材依然Keep得一樣fit的祕訣，全靠一星期做足兩、三次的普拉提運動（Pilates）。平時食零食完全不戒口的允兒笑言：「說沒有計算卡路里可能會被罵，但比起熱量我更重視口味。」

允兒熱愛吃辣，還想嘗試麻辣鍋口味，但說到什麼才是「允兒味」，她有些被考倒，思索了一下回答：「我平常喜歡酸的口味，像是水果之類的，但做成餅乾好像很奇怪。」

私底下的允兒常在IG周圍玩周圍食，是個不折不扣的吃貨▼

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早前，允兒在台北見面會上選唱S.H.E的《十七》，因為想起少女時代的感情，對歌詞內容非常有共鳴。允兒表示很早就認識S.H.E，她一聽到《十七》的時候就被旋律風格、歌詞吸引，「感情跟少女時代有點一樣，我看了MV就哭了，好像跟我們一樣，我很了解那種感情。」而她最近關注的中文歌手則是周興哲，盛讚對方把聲好聽。

因為過去曾在大陸拍戲，允兒學會了「水煮肉片」、「蒼蠅頭」等中華料理，日前還在IG上露了一手廚藝。她說蒼蠅頭做法很簡單，只是韓國沒有一樣的材料，所以改成簡單版本。至於最近印象深刻的中文，則是其代言薯片品牌其中一樣產品風味「酸辣莎莎醬」，音調聽起來可愛，大辣的「激辣辛紅椒」和中辣「烤海苔」最難讀，加上還要做出吃辣的表情，讓她拍廣告時也NG了好幾次。

按圖看連中文達人允兒都被難倒的單詞▼

因為她中文太好，記者好奇在韓國會不會有人用中文向她問路或求助，允兒聞言大笑：「在韓國嗎？我長得不像韓國人嗎？我是林允兒耶！」但她還是貼心補充：「歡迎（媒體）來韓國找我問路。」下個月就是允兒的生日，她也開心許願，希望代言時間更長，品牌能稱霸全世界，令她變成世界級代言人。

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