【好日子】陳煒新劇接《倚天》檔播出　本地製作回歸8點半

去年TVB購入的內地劇《延禧攻略》大受歡迎，引起網民熱烈討論。其後TVB亦繼續乘勝追擊，在翡翠台晚上黃金檔期8點半播出《皓鑭傳》及現時正播放中的《倚天屠龍記》，觀眾已經有很長時間冇得欣賞本地製作。不過有消息指，《倚天屠龍記》於6月中播出大結局後，將會播出由潘嘉德監製，陳煒、黃智賢及張達倫主演的《好日子》，終於唔使再睇內地劇集！

被喻為TVB金牌監製的潘嘉德，去年5月離開TVB，《好日子》為他的榮休前最後作品。（TVB）

《好日子》故事以圍村作為背景，劇情主要講述飾演村長兒子的張達倫是一位品學兼優的公子哥兒，而好兄弟黃智賢卻經常進出男童院，兩人同樣鍾情陳煒。後來情投意合的張達倫及陳煒卻在未成年及酒後發生關係，不過酒醒後，張達倫因知道做錯事而遠走他鄉，黃智賢得悉此事後，怕好友因此而坐監，所以頂替了這個責任，但原來這個三十年故事的真相，只有他們二人才知道。

今次煒哥同黃智賢有感情線。（陳煒IG/@alicechanwai）

不過今次TVB決定在《倚天屠龍記》播出《好日子》的其中一個原因，很可能是金牌監製潘嘉德去年5月已經離開TVB，為免積存德哥所監製的劇集在倉底，所以一口氣播出此劇及《婚姻合伙人》。其實潘嘉德在無綫工作的43年裡面，製作了多部經典劇集，包括《刑事偵緝檔案》系列、《卡拉屋企》、《衝上雲霄》、《On Call 36小時》系列等，還有捧紅了黃智雯的《三個女人一個「因」》，加上今次又有煒哥坐鎮，相信能夠吸引觀眾。

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