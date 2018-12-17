【陳煒專訪】為何隔5年才公布離婚？　「我未有勇氣去交代」

再一次恭喜陳煒獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最受歡迎電視女角色」。記得煒哥在得獎當晚發表感言時，曾經多謝無綫在她的人生低谷時與她簽約，讓她再次踏上銀色旅途，經過6年的努力，終於在自己的「家」證明自己的實力。煒哥於2008與商人顏志行結婚並宣布息影，及後隨丈夫搬至台灣生活，可惜在2012年離婚，煒哥在同年簽約加入無綫，不過，二人的「分」訊，卻在2017年才公告天下。

陳煒獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最受歡迎電視女角色」。（黃國立攝）

煒哥的味道

煒哥在得獎時亦有特別多謝一眾無綫高層，除了是因為公司支持，以及自己演技的認可之外，同時是因為自己的廚藝猜公司賞識，2016年開拍飲食節目《煒哥的味道》並擔任主持。節目播出之後，觀眾反應非常熱烈，尤其在煒哥邀「老公」顏志行上節目「放閃」的一集，節目中，煒哥稱對方為「老公」。

陳煒在節目上與顏志行曬「恩愛」。（電視畫面）

陳煒：我未有勇氣去交代呢件事

事實上，2016年播放《煒哥的味道》時，陳煒與顏志行已為前夫、前妻的關係，至於為何仍要欺騙觀眾？煒哥坦言：「我未有勇氣去交代呢件事嘅時候，我又唔知喺鏡頭面前應該點稱呼佢，所以我都係嗌佢老公。其實我同佢嘅關係都唔係咁惡劣嘅，而我當日都唔係要脅佢嚟支持我，係因為佢好鐘意飯食節目，因為佢喺台灣都有開餐廳，對食材又好有興趣，因為《煒哥的味道》係帶大家去搵啲原材料，導演又搵佢出鏡。」

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「為何當時不公開？」記者問，煒哥續說：「其實呢個對我嚟講係一個關口，係我自己擺唔低。雖然我哋當時係簽咗紙離咗婚，但我哋嘅關係唔係咁惡劣，佢喺我心目中係一個好好嘅人，有好多嘢我唔知應該點去對人講，亦唔想大家嘅焦點放喺我嘅感情上面，例如咩失婚女人好慘呀，我好驚呢啲眼光，所以我一路都避而不談。」

2017年公開分訊的原因：我唔想害咗個女仔

2017年8月，香港很多傳媒報導過有關顏志行與一名台灣女歌手鄭雙雙過從甚密，而且一起前往峇理參加朋友婚禮的新聞。當時陳煒接受傳媒訪問，更直認在2012年已經與顏志行離婚。煒哥在公開之前一直避而不談感情事，為何態度突然180度轉變？煒哥解釋謂：「因為嗰個女仔係我識得嘅，我覺得佢係一個好好嘅女仔，我唔想害咗佢，雖然係香港嘅新聞，但其實台灣都見到，好影響到佢嘅名聲，（係為嗰個女仔著想？）其實係令我放下。」