內地超模成為富豪擇偶首選　誰人有機會成為下一個奚夢瑤？

賭王何鴻燊四房兒子何猷君，以近10萬支玫瑰成功向年長6年的女友奚夢瑤求婚，可喜可賀。準新娘奚夢瑤是內地超級名模，連續兩年成為Victoria's Secret的中國天使，今次她半隻腳踏入豪門，更為有意釣金龜的女士提供了一個貼士，原來近年富豪明星也愛內地超模，包括家族資產百億的郭可頌，他太太就 是內地名模熊黛林，而陳冠希太太亦是中國超模秦舒培，既然知道富豪品味，究竟在內地超模中誰人是下一位奚夢瑤？下文為大家娓娓道來。

陳瑜

陳瑜現年21歲，178cm身高，不但擁有模特兒身材，超高顏值及氣質亦令她有別於其他超模，雖然她在2017及2018連續兩年成為維密天使的亞洲面孔，但其實她是法籍華人，早於14歲出道，15歲已代表法國參加Elite世界模特精英大賽，之後更成為了2015年Dior秋冬高級訂製時裝騷的唯一華人，各大時裝品牌也紛紛向她招手，在模特兒事業外，她精通中文、英語及法語，在紐約大學攻讀電腦科學，將來離開天橋一樣可以進軍商界，內外兼備，完全是超級富豪的哪杯茶。

陳瑜滲出法國文化氣息，唔係得個靚字。（IG@chen_estelle）

以下是陳瑜的美顏照：

+ 8 + 7 + 6

謝欣

謝欣比起劉雯、何穗等超模大姐大，她人氣略遜，但勝在只得24歲，178cm身高配以娃娃臉，而她早已在2017年的Victoria's Secret騷中登場，來自廣東的她，其實已經登上國際舞台，在內地、紐約、倫敦之間穿梭行騷，以她的資歷，絕對有機會成為豪門少奶奶。

謝欣現年24歲，是內地模界的超新星。（IG@xinxiexx）

以下是謝欣的美顏照：

+ 8 + 7 + 6

劉雯

劉雯是內地最火紅的模特兒，是首位在Victoria's Secret騷中登場的亞洲超模，身高178cm，輪廓分明，帶點剛強味道，她曾試過在紐約、倫敦、米蘭和巴黎四大時裝週行騷，被紐約時報稱她為「中國第一個超模」，在2013年劉雯成為史上第一個進入《福布斯》年度模特收入排行榜的亞洲超模，基本上她不用倚靠富豪，她本身就是豪門。

劉雯一臉剛強味，卻又不失魅力。（IG@liuwenlw）

以下是劉雯的美顏照：

+ 6 + 5 + 4

何穗

何穗是繼劉雯後第二位登上維密的中國模特兒，身高178cm，由於自少體弱，父母安排她習泳，所以除了一雙修長美腿外，身形亦較為橫闊，屬於偏大碼的超模，現年29歲的她，曾在2015年展示過結婚證，不過時隔7個月，她已經回復單身，男士們又有機會啦。

何穗是偏向大碼的超模，樣子亦十分甜美。（IG@hesui923）

以下是何穗的美顏照：

+ 5 + 4 + 3

雎曉雯

雎曉雯現年29歲，面孔未必是標準的美人，但在超模界她卻有著一種獨特的美態，身高177cm，在Victoria's Secret騷中登場前，她已經是不少時裝品牌的寵兒，而她平日最愛衝浪，運動型的富豪，絕對有機會抱得美人歸。

雎曉雯擁有完美身形，在超模界十分吃香。（IG@jujujuxiaowen）

以下是雎曉雯的美顏照：