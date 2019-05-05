內地女強人唔黐富豪照樣成功　有一位仲厲害過楊冪章子怡

近日城中熱話，必定要數到兩位前港姐何艷娟及郭嘉文，前者跟城中富豪吳志誠離婚，人人指她閃婚閃離已可分身家，而後者則是李澤楷新歡，首次公開場合亮相，雖然有人讚勵志，亦有人酸溜溜，但總跟富豪脫不了關係。其實今時今日女性何需倚靠男人，不如化被動為主動，內地多位身家斷億計的女星，百分百自食其力，仲叻過不少男人，其中一位仲幫丈夫還債後，密密做身家反彈38億，下文為大家細數圈中的女強人。

楊冪

2003年出道的楊冪，憑內地劇《神鵰俠侶》郭襄一角走紅，之後拍過《仙劍奇俠傳3》、《宮》等劇集，至2017年《三生三世十里桃花》更在兩岸三地掀起煲劇熱潮，而她的片酬更高達8000萬人民幣，在幕前工作以外，她更成立娛樂製作公司，力捧多位新人，最為人熟悉的有迪麗熱巴、祝緒丹及代斯等女星，公司估值高達45億元。去年12月楊冪跟劉愷威離婚，但網民最關心反而是男方可分到幾多身家，可知二人女尊男卑形象如何深入民心。

楊冪離婚後，網民最關心是劉愷威可分得多少身家。（視覺中國）

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劉濤

出道19年的劉濤，最為港人熟悉的劇集有《琅琊榜》、《軍師聯盟》，形象健康正氣，被讚為「國民媳婦」，她的片酬高達3200萬人民幣，劇酬至少60萬一集，曾在福布斯中國名人榜排名第6位。最為人津津樂道是她的丈夫王珂生意失敗，欠下3億巨債，又患上了抑鬱症，當時已息影的劉濤決定復出，密密拍劇跑數，用5年時間已還清債項，而且投資有道的劉濤，入股網絡公司，身家大翻新至38億元，絕對是女強人。

劉濤為丈夫還了3億債，跟著身家再反彈至38億，百分百女強人。（網上圖片）

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范冰冰

內地女星范冰冰因「陰陽合同」牽涉逃稅，最終需補交8.8億人民幣，事業亦面臨危機。但在逃稅事件前，她卻是人人羨慕的女強人，曾有金句「我不嫁豪門，我就是豪門」，而且早於2014年她已衝出國際，拍攝《變種特攻：未來同盟戰》，而於2017年范冰冰入選為《時代》百大最具影響力人士，雖然逃稅事件對她打擊甚大，但相信她不難東山再起。

范冰冰事業本來如日方中，卻因逃稅事件，即是陷入冰河期。 （網上圖片）

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章子怡

章子怡於千禧年憑《臥虎藏龍》揚名世界，自此奠定一線女星地位，是內地四大花旦之一，身家逾10多億元，港人熟悉的作品有《英雄》、《一代宗師》，更憑《一代宗師》贏得台灣金馬獎及香港電影金像獎影后殊榮。2015年退下前線，跟歌手汪峰結婚，至今育有3歲女兒醒醒。