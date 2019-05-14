金宇彬孖趙寅成健康參加佛教活動 　所屬公司：已完成癌症治療

韓國人氣男演員金宇彬2017年，因患鼻咽癌而全面暫停演藝活動，專心集中治療。粉絲期待Oppa儘快復出外，當然最擔心的仍是金宇彬的健康。經過兩年的治療，間中都有不少金宇彬的近照流出。近日金宇彬與趙寅成被捕捉到，一同參加宗教活動，見到金宇彬健康的模樣，粉絲也放心不少。

繼早前金宇彬與女友新慜娥，今年一月被拍到在澳洲甜蜜約會箍到實散步後，近日再被目擊與趙寅成參加宗教活動。昨日（13日）韓國BNT佛教電視播出，由佛教團體舉行的佛誕活動畫面，邀請了不同宗教的人士參與。其中一幕就拍到兩人坐着參與的畫面，蓄短髮的金宇彬剪去早前的一把中長髮，康復的模樣引起關注。大合照時兩人雖站在最後方，但當然沒有人能擋住身高超過185厘米的二人。

金宇彬與趙寅成出席宗教活動，站最後一排都非常搶眼！（微博圖片）

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影片公開後，兩年未有出席公開活動的金宇彬立即引來關注。事後金宇彬所屬公司sidus hQ表示，金宇彬目前已完成癌症治療，只需要定期覆診檢查，正在健康地生活。公司亦表示與好友出席宗教活動，是他的私人行程，公司也是通過節目而得知。至於有關金宇彬實際復出的日期，公司則講到暫時未有確定日子，需要有待觀察。見到偶像逐漸康復，所以粉絲也終能放下心頭大石，專心期待金宇彬回歸的一天。

雖然未有金宇彬確定回歸的日子，但粉絲必定會耐心等待。（微博圖片/@金宇彬）