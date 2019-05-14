林盛斌半夜偷食公仔麵惹太太不滿　暑假前再通波仔：就嚟感情決裂

林盛斌（Bob）今日現身海洋公園出席環保宣傳活動兼擔任司儀，談到環保，阿Bob透露太太是環保戰士：「我都好受佢影響，以前細個對呢方面認知好少，太太會同我講數據，膠袋帶嚟環境嘅禍害有幾嚴重，咁所以太太會教啲小朋友去快餐店買外賣時，唔用佢哋提供嘅膠餐具，仲要啲小朋友自備餐盒，自細要養成良好習慣。」

阿Bob今日腰痛舊患復發，帶傷上陣出席活動擔任司儀，果然夠晒專業。（陳順禎攝）

至於如何慶祝母親節，Bob表示一家人去沙灘玩樂時，不小心弄傷腰部舊患，今天還帶傷上陣做司儀，笑言母親節當日可能玩得太過激烈：「將啲女拋落海嗰時扭親，當晚已經好痛，到我尋日再出席活動嗰時，成條腰好似坐骨神經痛，走咗去睇跌打，一陣再去睇，要推下條腰。」

另外，阿Bob指暑假前將安排入院做第三次通波仔手術：「醫生有叫我呢段時間減少食油炸食物，我已經都戒咗啲壞習慣，食少咗公仔麵。試過有次，見我太太訓咗，見成個星期冇食麵，就喺半夜時分，偷偷煮咗個公仔麵食，食食吓佢失驚無神走出嚟望住我，然後嘆息，好無奈行返入房。咁所以我就嚟因為碗麵，大家嘅感情決裂，亮起紅燈，所以自己要反省一吓。」